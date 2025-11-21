Mass Effect, Drachen und Harry Potter-Fanfiction: Das sind die besten Bücher-Angebote am Black Friday!

Auch eine Sammlung zu Mass-Effect Geschichten ist unter den Angeboten dabei.

Bücher sind vielleicht nicht die erste Kategorie, die man mit dem Black Friday in Verbindung bringt, aber Lese-Fans kommen durchaus auf ihre Kosten, wenn man sich nur mal etwas genauer umschaut. Ich als absolute Leseratte habe euch einige der besten Angebote der Amazon Black Week zusammengetragen.

Elias Mohr Seit Elias lesen kann, steckt er seine Nase in Bücher. Am liebsten ist ihm dabei Fantasy oder Science-Fiction. Vielleicht hat er es mit einer Liebe für Bücher ein bisschen übertrieben, denn er hat sogar einen Master in Buchwissenschaften. Für GamePro macht er sich regelmäßig auf die Suche nach den besten neuen Büchern und starken Angeboten für E-Reader.

Die Mass Effect Comic Collection: Ein Muss für jeden Fan

Mass Effect gehört unbestritten zu den besten Rollenspiel-Trilogien, die es jemals gab. Und das liegt zu einem großen Teil an der unfassbar gut erzählten Geschichte und der in sich stimmigen Sci-Fi-Welt, die einen komplett in den Bann gezogen hat. Gut geschriebene Charaktere wie Garrus oder Tali inklusive. Und die Geschichte geht auch über die Spiele selbst hinaus, wurde sie doch in vielen Romanen und Comics weitererzählt. Einen Sammelband mit allen veröffentlichten Mass Effect Comics bekommt ihr auf Amazon gerade für die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Während es gerade sehr unklar ist, ob Mass Effect 5, an dem Bioware gerade arbeitet, wirklich erscheinen wird und wenn ja, ob es die Erwartungen erfüllen kann, hat sich die Konkurrenz längst mit Titeln wie The Expanse: Osiris Reborn in Stellung gebracht.

8:38 The Expanse: Osiris Reborn - Bioware ist fast am Ende, aber der Traum von Mass Effect lebt!

Der größte Fantasy-Erfolg der letzten Jahre ist am Black Friday reduziert

Wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, dass ich bald an meinem Schreibtisch sitzen und einen Artikel darüber schreiben würde, wie eine Harry Potter-Fanfiction gerade die weltweiten Bestseller-Listen dominiert, hätte ich vermutlich nur müde gelächelt. Aber jetzt sind wir hier.

Alchemised ging wie ein Erdbeben durch die Fantasy-Welt.

Die Rede ist natürlich von Alchemised. Der Dark Fantasy-Roman basiert tatsächlich auf einer Fanfiction, die in einer alternativen Zeitlinie von Harry Potter spielt, in der Lord Voldemort den Krieg der Zauberer gewinnt und die Macht an sich gerissen hat. Den Großteil nimmt aber etwas anderes ein, nämlich eine Romanze zwischen Hermine und Draco Malfoy.

In Alchemised sind natürlich alle Bezüge auf Harry Potter verschwunden, aber die Romanze und die extrem düstere Grundstimmung wurden beibehalten. So hat es der Roman geschafft, sich in die Herzen vieler Fantasy-Fans zu bugsieren. Auf Amazon haben über 11.000 Personen das Buch bewertet und die Durchschnittswertung von 4,7 Sternen spricht eine deutliche Sprache.

Weitere Buch-Empfehlungen am Black Friday

Im Folgenden möchte ich euch noch mehr Bücher auflisten, die sich während der großen Rabattschlacht besonders lohnen und euch noch einen Hinweis mitgeben: Bei allen Buch-Angeboten, die euch nenne, handelt es sich um die englischsprachigen Ausgaben. Das liegt daran, dass auf deutsche Sprachausgaben die Buchpreisbindung gilt. Sprich: Sie dürfen nicht im Preis gesenkt werden. Das gilt aber nicht für englische Bücher, selbst wenn sie in Deutschland gekauft werden.