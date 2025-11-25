  • Anzeige

OLED-TV günstig wie nie im Amazon Black Friday: Dieser Samsung-Fernseher aus 2025 verbindet QLED und OLED für Top-Bildqualität!

Bei Amazon gibt's jetzt einen Samsung OLED 4K-Fernseher, der unendlichen Kontrast mit einer Quantum-Dot-Filterschicht verbindet, in 55 und 65 Zoll zum Schnäppchenpreis!

GamePro Deals
25.11.2025 | 17:33 Uhr


zum Shop

Der Samsung S85F ist einer der Preis-Leistungs-Hits unter den TV-Angeboten des Amazon Black Friday Sales. Der Samsung S85F ist einer der Preis-Leistungs-Hits unter den TV-Angeboten des Amazon Black Friday Sales.

Durch den Amazon Black Friday Sale könnt ihr euch jetzt einen Samsung OLED-Fernseher aus 2025 zum Schnäppchenpreis sichern: Der 4K-TV Samsung S85F mit 55 Zoll ist dort jetzt rund 61 Prozent günstiger im Vergleich zum Release-UVP. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den günstigsten Preis aller Zeiten. Auch die 65-Zoll-Version ist stark reduziert. Hier findet ihr die Angebote:

Samsung OLED 4K-Fernseher jetzt im Black-Friday-Angebot schnappen!

Was genau der Samsung-Fernseher zu bieten hat und weshalb er eine hervorragende Wahl ist, erklären wir euch unten. Falls er trotzdem nicht ganz das Richtige für euch sein sollte, findet ihr im Amazon Black Friday viele weitere 4K-TVs zu Top-Preisen. Hier ein paar besonders interessante Beispiele:

Amazon Black Friday Sale 2025: alle Angebote im Überblick

Der Samsung S85F: Warum dieser OLED-Fernseher ein Preis-Leistungs-Hit ist!

Sein flaches Design mach den Samsung S85F gut dafür geeignet, an die Wand gehängt zu werden. Sein flaches Design mach den Samsung S85F gut dafür geeignet, an die Wand gehängt zu werden.

Der Samsung S85F ist der Preis-Leistungs-Hit unter Samsungs 4K-Fernsehern aus 2025. Natürlich bietet er das perfekte Schwarz und den unendlich hohen Kontrast, den ihr von einem OLED-Fernseher erwarten könnt. OLED-Displays verwenden nämlich selbstleuchtende Pixel und brauchen keine Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren und sich perfekt an Szenen mit hellen und dunklen Teilen anpassen.

OLED 4K-Fernseher von Samsung günstig wie nie abstauben!

Im Vergleich zu seinem wichtigsten Konkurrenten, dem LG OLED C5 (den ihr im Amazon Black Friday ebenfalls günstiger bekommt), verfügt der Samsung S85 zwar über die niedrigere Spitzenhelligkeit, weshalb er HDR-Formate nicht ganz so gut ausnutzen kann. Dafür ist er aber nicht nur günstiger, sondern punktet auch bei der Farbdarstellung, weil er über ein QD-OLED-Display verfügt, das mit einer Quantum-Dot-Filterschicht wie bei QLED-TVs für akkurate Farben sorgt. Das gilt allerdings nur für die Versionen mit 55 und 65 Zoll!

Der Samsung S85F verknüpft bei der 55- und 65-Zoll-Version die Vorteile von QLED- und OLED-TVs miteinander, mit der Helligkeit mancher teurerer OLED-Fernseher kann er aber nicht ganz mithalten. Der Samsung S85F verknüpft bei der 55- und 65-Zoll-Version die Vorteile von QLED- und OLED-TVs miteinander, mit der Helligkeit mancher teurerer OLED-Fernseher kann er aber nicht ganz mithalten.

Fürs Gaming ist der Samsung S85F sehr gut geeignet: Er verfügt über ein 120Hz-Display, weshalb er schnelle Bewegungen flüssig darstellen und mit 4K 120fps das Beste aus der PS5 herausholen kann. Außerdem beträgt der Input Lag nur rund 5ms, wodurch ihr eure Spiele ohne wahrnehmbare Verzögerung genießen könnt. Auch wichtige Gaming-Features wie VRR und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Um den App-Support braucht ihr euch ebenfalls keine Sorgen zu machen: Samsungs Tizen-Betriebssystem unterstützt so ziemlich alle größeren Streaming-Dienste. Somit bekommt ihr mit dem Samsung S85F einen hochwertigen OLED 4K-Fernseher, der für alle Einsatzmöglichkeiten tadellos ausgerüstet ist.

Samsung OLED-TV: Preis-Leistungs-Hit jetzt im Black-Friday-Angebot sichern!
Weitere aktuelle Angebote:
Die beste Open World des Jahres: Dieses PS5-Spiel haben wir 2025 geliebt – Jetzt zum Sparpreis im Black Friday Sale schnappen!
von GamePro Deals
Der wohl beliebteste Kaffeevollautomat für Privathaushalte im Black-Friday-Angebot: Über 5.000 verkaufte Exemplare allein letzten Monat!
von Simon Berger
Erst letzten Monat haben wir dieses Spiel mit 80 Punkten bewertet – Jetzt gibt’s das Spiel im Black-Friday-Angebot!
von Elias Mohr
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 22 Minuten

Die beste Open World des Jahres: Dieses PS5-Spiel haben wir 2025 geliebt – Jetzt zum Sparpreis im Black Friday Sale schnappen!

vor einer Stunde

OLED-TV günstig wie nie im Amazon Black Friday: Dieser Samsung-Fernseher aus 2025 verbindet QLED und OLED für Top-Bildqualität!

vor 3 Stunden

Der wohl beliebteste Kaffeevollautomat für Privathaushalte im Black-Friday-Angebot: Über 5.000 verkaufte Exemplare allein letzten Monat!

vor 3 Stunden

Erst letzten Monat haben wir dieses Spiel mit 80 Punkten bewertet – Jetzt gibt’s das Spiel im Black-Friday-Angebot!

vor 4 Stunden

Die beste Rennsimulation für PS5 im Top-Angebot: Mit dem Fahrgefühl dieses Spiels kann selbst Forza Horizon 5 nicht mithalten!
mehr anzeigen