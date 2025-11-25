OLED-TV günstig wie nie im Amazon Black Friday: Dieser Samsung-Fernseher aus 2025 verbindet QLED und OLED für Top-Bildqualität!

Der Samsung S85F ist einer der Preis-Leistungs-Hits unter den TV-Angeboten des Amazon Black Friday Sales.

Durch den Amazon Black Friday Sale könnt ihr euch jetzt einen Samsung OLED-Fernseher aus 2025 zum Schnäppchenpreis sichern: Der 4K-TV Samsung S85F mit 55 Zoll ist dort jetzt rund 61 Prozent günstiger im Vergleich zum Release-UVP. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den günstigsten Preis aller Zeiten. Auch die 65-Zoll-Version ist stark reduziert. Hier findet ihr die Angebote:

Was genau der Samsung-Fernseher zu bieten hat und weshalb er eine hervorragende Wahl ist, erklären wir euch unten. Falls er trotzdem nicht ganz das Richtige für euch sein sollte, findet ihr im Amazon Black Friday viele weitere 4K-TVs zu Top-Preisen. Hier ein paar besonders interessante Beispiele:

Der Samsung S85F: Warum dieser OLED-Fernseher ein Preis-Leistungs-Hit ist!

Sein flaches Design mach den Samsung S85F gut dafür geeignet, an die Wand gehängt zu werden.

Der Samsung S85F ist der Preis-Leistungs-Hit unter Samsungs 4K-Fernsehern aus 2025. Natürlich bietet er das perfekte Schwarz und den unendlich hohen Kontrast, den ihr von einem OLED-Fernseher erwarten könnt. OLED-Displays verwenden nämlich selbstleuchtende Pixel und brauchen keine Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren und sich perfekt an Szenen mit hellen und dunklen Teilen anpassen.

Im Vergleich zu seinem wichtigsten Konkurrenten, dem LG OLED C5 (den ihr im Amazon Black Friday ebenfalls günstiger bekommt), verfügt der Samsung S85 zwar über die niedrigere Spitzenhelligkeit, weshalb er HDR-Formate nicht ganz so gut ausnutzen kann. Dafür ist er aber nicht nur günstiger, sondern punktet auch bei der Farbdarstellung, weil er über ein QD-OLED-Display verfügt, das mit einer Quantum-Dot-Filterschicht wie bei QLED-TVs für akkurate Farben sorgt. Das gilt allerdings nur für die Versionen mit 55 und 65 Zoll!

Der Samsung S85F verknüpft bei der 55- und 65-Zoll-Version die Vorteile von QLED- und OLED-TVs miteinander, mit der Helligkeit mancher teurerer OLED-Fernseher kann er aber nicht ganz mithalten.

Fürs Gaming ist der Samsung S85F sehr gut geeignet: Er verfügt über ein 120Hz-Display, weshalb er schnelle Bewegungen flüssig darstellen und mit 4K 120fps das Beste aus der PS5 herausholen kann. Außerdem beträgt der Input Lag nur rund 5ms, wodurch ihr eure Spiele ohne wahrnehmbare Verzögerung genießen könnt. Auch wichtige Gaming-Features wie VRR und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Um den App-Support braucht ihr euch ebenfalls keine Sorgen zu machen: Samsungs Tizen-Betriebssystem unterstützt so ziemlich alle größeren Streaming-Dienste. Somit bekommt ihr mit dem Samsung S85F einen hochwertigen OLED 4K-Fernseher, der für alle Einsatzmöglichkeiten tadellos ausgerüstet ist.