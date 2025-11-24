90 Punkte im Test: Das beste Open-World-Spiel 2025 gibt es jetzt für PS5 zum halben Preis im Black-Friday-Angebot!

Die Konkurrenz mit Titel wie Ghost of Yotei und Kingdom Come: Deliverance 2 war stark, doch dieses Open-World-Spiel hat uns 2025 am besten gefallen.

Gerade könnt ihr euch einen der ganz großen Exklusivhits für PS5 günstig im Black-Friday-Angebot schnappen: Das erst Ende Juni erschienene Open-World-Spiel, das in unserem GamePro-Test 90 Punkte bekommen hat und das auf Metacritic mit 89 Punkten fast ebenso gut abgeschnitten hat, gibt's jetzt hier bei Amazon zum halben Preis:

Der Amazon Black Friday Sale läuft theoretisch noch bis zum 1. Dezember, in der Praxis sind allerdings schon jetzt viele der besten PS5-Angebote ausverkauft. Hier eine kleine Auswahl an weiteren Spielen, die ihr euch neben dem Open-World-Hit aktuell auch noch günstig schnappen könnt:

Die Übersicht über alle noch verfügbaren PS5-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Zwei Open Worlds und mehr Action: Das bietet der PS5-Hit aus 2025

Die Welt von Death Stranding 2 hat oftmals eine beeindruckende Aussicht zu bieten.

Es geht hier natürlich um Death Stranding 2: On the Beach, in dem ihr wie schon im Vorgänger einen postapokalyptischen Paketboten spielt, der für seine Lieferungen eine ebenso große wie gefährliche Welt voller menschlicher und übernatürlicher Feinde durchqueren muss. Diesmal bekommt ihr dabei nicht nur eine, sondern gleich zwei Open Worlds geboten: Ihr startet in Mexiko und zieht später weiter nach Australien.

So richtig gut wiedererkennbar sind die Endzeit-Versionen dieser Länder zwar nicht, aber das macht nichts: Spätestens wenn man von einem Berggipfel aus den Blick über die weiten, unwegsamen Landschaften schweifen lässt, wird man von der wunderschönen, wenn auch angemessen trostlosen Spielwelt gepackt. Übrigens müssen wir uns in dieser nun nicht mehr so lange zu Fuß abquälen, sondern bekommen schon recht früh schnelle, vielfältig aufrüstbare Fahrzeuge.

21:20 Death Stranding 2 - Unser Testvideo zum neuen Open-World-Hit für PS5

Generell hat Death Stranding 2 mehr Equipment und dadurch auch mehr Action zu bieten als der erste Teil: Uns steht ein stattliches Waffenarsenal von der Schrotflinte über den Granatwerfer bis hin zum Scharfschützengewehr zur Verfügung, wobei oftmals allerdings das Schleichen die bessere Alternative zum Frontalangriff ist. Death Stranding 2 lässt uns dabei fast immer die Freiheit, verschiedene Taktiken auszuprobieren.

Außerdem könnt ihr mithelfen, die Infrastruktur wieder aufzubauen und dadurch ein Stück weit die Zivilisation zurückzubringen. Wenn man Death Stranding 2 überhaupt einen Vorwurf machen kann, dann dass durch unsere vielfältigen Möglichkeiten das Gefühl von Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit nicht mehr so stark aufkommt wie im Vorgänger. Ansonsten ist der zweite Teil dem ersten jedoch in praktisch jeder Hinsicht überlegen, vom Gameplay bis zur Inszenierung.