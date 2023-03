Donkey Kong in 3D: Insider haben angeblich schon Open World-Gameplay gesehen

Donkey Kong könnte demnächst durch eine eigene Open World turnen.

Donkey Kong zählt zu den Nintendo-Charakteren, die schon länger keine eigenen Spiele mehr bekommen haben. Seit Tropical Freeze ist es um die Affenbande ziemlich still geworden. Aber im Verborgenen arbeitet Nintendo womöglich schon seit vielen Jahren an einem großangelegten Comeback.

Donkey Kong World: 3D-Spiel à la Zelda soll sich in der Entwicklung befinden

Darum geht's: Eventuell stimmen die vielen Gerüchte rund um ein neues Donkey Kong-Spiel. Die halten sich seit Jahren hartnäckig, haben sich aber bisher noch nicht bewahrheitet. Nun gibt es aber neue Behauptungen eines Insiders, die nicht nur vielversprechend klingen – angeblich konnte auch schon Gameplay gesehen werden.

Kommt Donkey Kong zurück? Laut Nintendo Prime im gleichnamigen Podcast befindet sich ein neues 3D-Spiel rund um Donkey Kong bereits seit 2017 oder 2018 in Entwicklung.

Von diesen Leuten soll es kommen: Zunächst sei das Activision-Studio Vicarious Visions (Tony Hawk's, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) damit beauftragt worden. Mittlerweile arbeite aber das Nintendo-Studio daran, das auch Super Mario Odyssey entwickelt hat.

Was soll das für ein Spiel werden? Laut den neuesten Gerüchten sollte der Titel irgendwann einmal "Donkey Kong Freedom" heißen, zumindest als Arbeitstitel. Der Name wäre wohl Programm: Offenbar verschlägt es Donkey Kong zum ersten Mal in eine richtige 3D-Open World.

In der wäre es als Donkey Kong zum Beispiel möglich, sich von Baum zu Baum zu schwingen. Wir gehen auch schwer davon aus, dass es wahrscheinlich die eine oder andere Banane einzusammeln geben könnte.

Wie Zelda BotW? Der Insider erklärt, es seien bereits 40 Sekunden Gameplay aus dem Donkey Kong-Spiel zu sehen gewesen. Dabei habe es sich aber um eine sehr frühe Fassung gehandelt. Darin sei Donkey Kong in einem Dschungel unterwegs gewesen und das Gesehene hätte an Zelda Breath of the Wild erinnert.

Dann könnte es erscheinen: Das steht noch nicht fest. Aber die Donkey Kong-Open World befinde sich definitiv noch in Entwicklung. Der 3D-Titel könnte beispielsweise zum Release einer neuen Nintendo-Konsole veröffentlicht werden, heißt es im Podcast.

Wie seriös ist das alles? Einigermaßen. Dass ein neues Donkey Kong-Spiel in Entwicklung ist, klingt sehr realistisch. Auch, dass es wie Zelda und Kirby den Sprung in eine 3D-Welt schafft, halten wir für wahrscheinlich. Beim ganzen Rest wären wir allerdings etwas vorsichtig.

Wie klingt das für euch? Was würdet ihr euch von einem Open World-Spiel mit Donkey Kong wünschen?