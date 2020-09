Nach Microsoft-Kauf: Doom Eternal kommt in den Xbox Game Pass

Microsoft kauf Bethesda und bislang war klar, dass künftige Spiele des Publishers in den Xbox Game Pass kommen. Unklar war jedoch, wie es mit bereits veröffentlichten Spielen wie Doom Eternal aussieht. Via Twitter hat Microsoft jetzt auf sehr humorvolle Art und Weise die Veröffentlichung des Ego-Shooters für den Abo-Service angeteast.

Xbox Game Pass: Microsoft mit humorvollem Doom-Teaser

Wer den offiziellen Twitter-Account des Xbox Game Pass verfolgt, dem wird Melissa McGamePass ein Begriff sein. Immer wieder teast Microsoft unter ihrem Namen neue Spiele für den Service an. So auch jetzt bei Doom Eternal, wo die fiktive Melissa erneut eine Mail mit brisantem Inhalt an ihr Team schreibt. Die Nachricht seht ihr hier:

Link zum Twitter-Inhalt

Zwar wird das Spiel in der Mail mit "Redacted" unkenntlich gemacht, allerdings hat es nicht lange gedauert, bis das Internet hinter die Lösung des offensichtlichen Rätsels gekommen ist.

Des Rätsels Lösung: Twitter-Nutzer @ganbattex kam nämlich auf die clevere Idee, die Helligkeit des Bildes zu reduzieren. Und siehe da, plötzlich steht in Großbuchstaben unter dem Namen von Melissa "The Slayer is coming". Da Doom (2016) Anfang des Jahres aus dem Xbox Game Pass entfernt wurde, kann es sich eigentlich nur um den neuen Ableger von Entwickler id Software handeln.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer übrigens an dieser Stelle einen Fake wittert, wir haben beim Bild ebenfalls die Helligkeit reduziert und können die versteckte Nachricht bestätigen. Aus der Mail von Melissa geht zudem hervor, dass das Spiel schon sehr bald dem Service hinzugefügt wird.

Wie Doom Eternal bei uns im Test abgeschnitten hat, könnt ihr hier lesen:

63 5 Mehr zum Thema Doom Eternal im Test - Brutaler, blutiger, besser

Habt ihr Doom Eternal bereits gespielt und wenn nicht, werdet ihr dank Xbox Game Pass mal in das Spiel reinschauen?