Dorfromantik zum Top-Preis: Schnappt euch das Brettspiel des Jahres 2023 günstig zu Weihnachten

Das Dorfromantik-Brettspiel könnt ihr bei Amazon gerade 38 Prozent günstiger bekommen - ein starker Rabatt für das aktuelle Spiel des Jahres.

Falls ihr zu Weihnachten Lust auf ein gemütliches Brettspiel für die ganze Familie habt, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Die mit dem Titel „Spiel des Jahres 2023“ ausgezeichnete Brettspiel-Version des Videospielhits Dorfromantik könnt ihr jetzt für nur 24,99€ (UVP: 39,99€) im Angebot bekommen. Wie die anderen Last Minute Angebote bei Amazon bekommt ihr auch diesen Deal noch rechtzeitig vor Heiligabend geliefert:

Neben dem Original-Brettspiel gibt es auch die neue, vor wenigen Monaten erschienene Variante „Dorfromantik: Das Duell“ günstiger. Diese richtet sich an alle, die keine Lust auf Koop haben und lieber gegeneinander antreten:

Das Dorfromantik-Brettspiel: Baut euch eure eigene Dorfidylle

Dorfromantik ist ein entspanntes Aufbau-Brettspiel für friedliche Feiertage.

Idyllisches Aufbau-Puzzlespiel: Wie bei der Videospielvorlage handelt es sich auch beim Dorfromantik-Brettspiel um eine Mischung aus gemütlichem Aufbau- und Puzzlespiel. Aus sechseckigen Kärtchen baut ihr idyllische Landschaften mit Wäldern, Wiesen, Feldern, Flüssen und Dörfern. Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Kärtchen gut zusammenpassen, was insbesondere bei Flussläufen und Zugstrecken nicht immer einfach ist.

Aufträge und Highscore-Jagd: Außerdem solltet ihr beim Bau der Landschaften stets die Wünsche der Bewohner im Blick haben. Diese stellen euch nämlich Aufgaben, deren Erfüllung euch nicht nur Punkte bringt, sondern auch neues Material beschert, um weiterbauen zu können und neue Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Ziel ist wie im Videospiel das Knacken des Highscores.

Solo, Koop oder Duell: Die Originalversion des Brettspiels wird allein oder im Koop mit bis zu sechs Spieler*innen gespielt. In der Duell-Version spielt man, wie der Name schon sagt, eins gegen eins. Theoretisch können hier zwar auch drei oder vier Spieler*innen gegeneinander antreten, dazu muss man aber zwei Exemplare des Spiels kaufen. Die Altersempfehlung liegt in beiden Fällen bei mindestens 8 Jahren, die Spieldauer beträgt etwa 30 bis 60 Minuten.

Falls ihr auf der Suche nach weiteren Schnäppchen aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung seid, solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: