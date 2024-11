Dragon Age-Streamerin feilt 21 Stunden am Design ihres Charakters und so sieht ihr Rook danach aus

Dragon Age: The Veilguard lässt euch im Charakter-Editor freie Hand.

Der Charakter-Editor von Dragon Age: The Veilguard sorgt für Begeisterung bei RPG-Fans. Kein Wunder, gehört das Tool doch zu den mächtigsten und umfangreichsten seiner Art. Das lädt natürlich dazu ein, sich ordentlich Zeit zu lassen und womöglich ein kleines bisschen zu verkünsteln – in etwa so wie es die Streamerin breebunn getan hat.

So cool sieht die Figur aus, an der die Streamerin 21 Stunden lang gewerkelt hat

Darum geht's: Das neue Dragon Age ist da und kommt bei den meisten Spieler*innen sehr gut an. Das liegt vor allem an der Story, dem Kampf-Gameplay und den Charakteren, aber selbstverständlich auch am extrem umfangreichen Charakter-Editor, der so gut wie keine Wünsche offen lasst. Hier seht ihr das Tool in Aktion:

7:44 Dragon Age: The Veilguard - Wir zeigen euch den Charakter Editor und erstellen eine Qunari

Autoplay

21 Stunden im Charakter-Editor: Das Creator-Tool lässt euch die Wahl, wie ihr als Rook im Spiel aussehen wollt und bietet dafür unfassbar viele Möglichkeiten und Schieberegler. Streamerin breebunn hat das Ganze bis zum Ultimo ausgenutzt und dementsprechend viel Zeit mit der ganzen Sache verbracht. Satte 21 Stunden hat es insgesamt gedauert, bis die Inquisitorin so aussah wie erhofft.

"Ich musste meine Inquisitorin so hinbekommen, wie ich sie aussehen lassen wollte. Das ist sehr wichtig für mich. Ich habe meine Prioritäten gesetzt und sie sind wahnsinnig."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was hat daran so lange gedauert? Einen Großteil der Zeit hat breebunn laut eigenen Angaben für den Versuch genutzt, die eigene Spielfigur aus Dragon Age: Inquisition nachzubauen. Wie das Ergebnis davon aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

most of the 21 hrs was spent trying to recapture my inquisition protag pic.twitter.com/b4MNZJyjnT — breebunn (@breebunn) November 5, 2024

Letzten Endes hat sich die Streamerin dann aber doch für einen anderen Look entschieden und nochmal eine ganz andere Figur gebastelt. Mit dem Resultat zeigt sie sich dann aber auf jeden Fall vollends zufrieden, wie ihr diesen Tweets hier entnehmen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr News zu Dragon Age: The Veilguard findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Damit sie den Charakter auch wirklich genau so hinzubekommt, wie sie ihn haben wollte, hat breebunn sogar immer wieder die ersten paar Cutscenes angeschaut. Um sich darauf zu konzentrieren, ob ihr das Gesicht ihrer Figur gefällt, habe sie sich die Sequenzen sogar jedes Mal ohne Ton und Untertitel angesehen.

Jetzt seid ihr dran: Wie viel Zeit habt ihr in Dragon Age: Veilguard mit dem Charakter-Editor verbracht? Wart ihr in einem anderen Spiel schon einmal länger damit beschäftigt?