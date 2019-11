Dragon Age 4 - Bioware teast neue Infos für Dezember an

Bisher wissen wir über Dragon Age 4 so gut wie nichts, abgesehen davon, dass es irgendwann kommt. Nun hat Bioware die Hoffnung der Fans mit einem Tweet aufflammen lassen. Anfang Dezember könnte es neue Infos geben, aber ihr solltet lieber nicht zu viel erwarten.

Die Entwickler haben gestern via Twitter auf den 10. Geburtstag des Dragon Age-Universum hingewiesen. Für anstehende "Feierlichkeiten" sollen sich die Fans auf den 4. Dezember freuen. An diesem Tag findet der "Dragon 4ge Day" statt. Die Zahl im Namen sehen viele als deutlichen Hinweis auf neue Infos zur lang ersehnten RPG-Fortsetzung.

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!