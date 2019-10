Dragon Age 4 - Infos zum Release-Zeitraum durchgesickert

EA hat in seinem aktuellen Quartalsbericht einen Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben. Unter anderem möchte der Publisher seinen Fokus auf GAAS-Spiele und die großen Marken weiter verstärken.

Zu denen zählt bekanntlich auch Dragon Age, dessen Fortsetzung mit Teil 4 schon lange kein Geheimnis mehr ist. Wann das Bioware-Rollenspiel erscheint, war bislang aber noch unklar. Jetzt haben wir aber zumindest einen Zeitraum, ab wann ein frühestens Release möglich ist.

Die neue Information zu Dragon Age 4 geht aus einem Tweet vom bekannten Analysten und Branchenexperten Daniel Ahmad hervor.

EA says that new Dragon Age from Bioware is in development but likely won't be until after FY22. So after April 2022.



New Star Wars title in development that should drop prior to end of FY22.