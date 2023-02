Dragon Age 4: Dreadwolf erinnert in Gameplay-Leaks frappierend an God of War

Dragon Age Dreadwolf aka Dragon Age 4 könnte sich wie God of War spielen. Zumindest sieht das frisch geleakte Gameplay eher nach Hack'n Slash als nach Echtzeit und Pause aus. Offenbar ist das pure Absicht und das Soft-Reboot der Sony-Reihe aus dem Jahr 2018 soll sogar als Inspiration für den nächsten Dragon Age-Teil gedient haben.

Dragon Age 4: Dreadwolf sieht jetzt aus wie God of War

Darum geht's: Ein ziemlich umfangreicher Leak zeigt erstes, sehr frühes und unfertiges Alpha-Gameplay (via: Imgur) aus dem kommenden Dragon Age-Spiel. Das erinnert auf den ersten Blick stark an God of War und das wohl mit gutem Grund.

Eine Person mit angeblichen Insider-Informationen erklärt nämlich Folgendes zum Gameplay, das komplett in Echtzeit ablaufen soll:

"Mir wurde gesagt, dass der leitende Referenzpunkt God of War (2018) war und das sieht man." (via: Reddit)

Wie seriös ist der Leak? Sehr. Bei dem geleakten Gameplay scheint es sich eindeutig um Dragon Age zu handeln. Die Namen, Symbole und auch die Elemente wie das rote Lyrium zeichnen ein klares Bild, auch wenn es sich noch um ein sehr frühes Entwicklungsstadium zu handeln scheint.

Dementsprechend solltet ihr euch aber natürlich auch noch nicht zu früh freuen oder fürchten. Was hier zu sehen ist, muss nicht zwingend etwas mit dem fertigen Spiel zu tun haben. Bis zu dessen Release kann noch viel geändert oder verworfen werden.

Den offiziellen Teaser zu Dragon Age Dreadwolf seht ihr hier:

1:12 Dragon Age 4: Der erste Trailer zur RPG-Hoffnung ist da

Das zeigt der Leak: Offenbar befinden wir uns in Weißhaupt, der Festung der grauen Wächter. Die wird von der dunklen Brut und einem Drachen attackiert. Einige Gegner scheinen obendrein auch noch mit rotem Lyrium infiziert zu sein.

Das Gameplay selbst dreht sich um einen Kämpfer, Paladin oder ähnlichen Tank-Charakter. Der prügelt sich aus Third Person Perspektive mit Schild, Schwert und Dropkick durch die Gegnerhorden, was wirklich stark an God of War und Co erinnert.

Was ist mit der Party? Was wir hier sehen, erweckt den Anschein, als könnten wir unsere Party-Mitglieder in Dragon Age 4 nicht direkt steuern. Es könnte lediglich möglich sein, sie zum Einsatz bestimmter Spezial-Fähigkeiten zu animieren. Auch von einer Pause-Funktion ist nichts zu sehen.

Klasse: Grey Warden. Ebenfalls sehr bemerkenswert wirkt die Tatsache, dass in diesem Gameplay die Grauen Wächter womöglich eine eigene Charakterklasse bilden. Das war bisher überhaupt nicht der Fall. Allerdings könnte es sich dabei natürlich auch um einen Platzhalter handeln.

Was sagt ihr zu dem Leak und den daraus eventuell möglichen Rückschlüssen?