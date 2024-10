Dragon Age: The Veilguard: Alle Kapitel - So viele Hauptmissionen erwarten euch im Spiel

Hie findet ihr die Übersicht aller Kapitel in Dragon Age: the Veilguard.

Mit Dragon Age: The Veilguard setzt BioWare seine Fantasy-Reihe nach 10 Jahren Pause endlich fort. Und wie Fans das bereits aus früheren Teilen gewohnt sind, wird das RPG auch diesmal ziemlich groß. Wollt ihr wissen, wie weit ihr bereits in der Story seid und was noch alles vor euch liegt, findet ihr hier die Übersicht mit allen Kapiteln.

Achtung, Spoiler! Wir verraten hier zwar keine Details zur Geschichte, die Namen der Kapitel können aber zumindest grobe Anhaltspunkte zur Handlung liefern. Nach unserer Einschätzung halten sich mögliche Spoiler in Grenzen, lest trotzdem mit Vorsicht weiter, falls ihr noch nichts zur Story wissen wollt.

Alle Kapitel von Dragon Age: The Veilguard

Insgesamt teilt sich die Story des Spiels in drei Akte auf:

Vorzeichen und Omen

Der Preis der Vergangenheit

Der Zorn der Zeitalter

Zusätzlich ist die Geschichte in 14 Kapitel unterteilt, die jeweils mit einer kleinen Cutscene und Erzählung von Varric enden. Für jedes Kapitel gibt es zudem eine Trophäe, beziehungsweise ein Achievement:

Teil 1: Aufgabe in Minrathous

Teil 2: Im Bruchtann

Teil 3: Erwachen

Teil 4: Tevinter bei Nacht

Teil 5: Anvallenim

Teil 6: Altes Blut und noch ältere Eide

Teil 7: Feuer, Feder und das Nichts

Teil 8: Kein größeres Opfer

Teil 9: Bindungen und geschwärzte Flügel

Teil 10: Das Blut von Arlathan

Teil 11: Fallende Schatten

Teil 12: Die besten Geschichten

Teil 13: Der letzte Schachzug

Teil 14: Der Schreckenswolf erhebt sich

Wie lange dauern die Kapitel?

Das hängt natürlich einerseits von eurem Spielstil ab und andererseits davon, wie viele der Nebenaufgaben ihr abschließt. Im Schnitt könnt ihr aber etwa drei bis fünf Stunden pro Kapitel einrechnen.

Wie viele Hauptmissionen gibt es in Dragon Age: The Veilguard?

Insgesamt bietet das Spiel 25 Hauptmissionen, die ihr abschließen könnt. Allerdings ist es gut möglich, dass ihr das Ende erreicht, ohne alle von ihnen gesehen zu haben. Das liegt daran, dass einige der Missionen nicht verpflichtend, beziehungsweise als optionale Quests gekennzeichnet sind. Erst beim Abschluss werden sie im Quest-Log den Hauptmissionen zugerechnet.