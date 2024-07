Dragon Age: The Veilguard gibt euch so viel Freiheit bei den Schwierigkeitsgraden, dass ihr sogar unsterblich werden könnt

Diese Schwierigkeitsgrade bietet euch Dragon Age: The Veilguard.

Dragon Age: The Veilguard wird ein riesiges RPG, das euch entsprechend jede Menge Freiheiten bieten soll. Das betrifft dabei nicht nur die Story, sondern auch das Gameplay.

So könnt ihr nämlich unter anderem den Schwierigkeitsgrad wählen und die Herausforderung auch individuell anpassen. Wer keine Lust auf ein Game Over hat, kann das sogar komplett abschalten.

Diese Schwierigkeitsgrade bietet Dragon Age: The Veilguard

GameInformer hat in einem neuen Bericht mehr über die Schwierigkeitsgrade von Dragon Age: The Veilguard verraten. Demnach soll es mindestens vier Stück geben, die GameInformer bereits sehen konnte – drei reguläre und einen für individuelle Einstellungen:

Storyteller

Adventurer

Nightmare

Unbound

"Storyteller" entspricht dabei einem leichten Schwierigkeitsgrad oder Storymodus, während "Adventurer" der normale Modus sein dürfte. "Nightmare" ist dagegen der höchste Schwierigkeitsgrad. Anders als die anderen Modi könnt ihr ihn später aber nicht mehr wechseln, nachdem ihr ihn zum Spielstart einmal ausgewählt habt.

Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard gibt's hier:

20:22 Dragon Age: The Veilguard - Hier sind 20 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels

Interessant ist besonders der "Unbound"-Modus. Der ist nämlich kein klassischer Schwierigkeitsgrad. Vielmehr könnt ihr hier eure Spielerfahrung individuell anpassen.

Unter anderem könnt ihr damit einstellen, wie stark euch die Wegfindung unterstützen soll, könnt Zielhilfe oder automatisches Zielen einstellen, das Parier-Zeitfenster größer oder kleiner machen und Leben und Schaden von Feinden anpassen.

Außerdem gibt es auch eine sogenannte "no death"-Option (also zu deutsch etwa "ohne Tod"), die euch effektiv unsterblich macht, damit ihr nicht durch den Tod eures Charakters im Spiel zurückgeworfen werdet.

Game Director Corinne Busche erklärt dazu:

"[Keine dieser Optionen] ist cheaten. Es ist eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Spieler*innen mit allen möglichen Fähigkeiten und Einschränkungen spielen können."

Daneben soll The Veilguard natürlich auch noch weitere Barrierefreiheitsoptionen bieten, um das Spiel so zugänglich wie möglich zu machen. Welche genau das sind, erfahren wir aber erst näher am Release. Dragon Age: The Veilguard hat noch kein konkretes Releasedatum, soll aber noch im Herbst 2024 erscheinen.

Mit welchem Schwierigkeitsgrad werdet ihr The Veilguard beim ersten Mal starten? Und probiert ihr auch gerne andere Modi später aus?