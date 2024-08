Dragon Age The Veilguard: Hoppla, das offizielle Artbook hat womöglich schon den Release des Spiels verraten

Wenn das Artbook zeitgleich mit Dragon Age: The Veilguard erscheint, wissen wir schon einiges zum Release.

Ganze 10 Jahre mussten Dragon Age-Fans sich inzwischen seit dem letzten Teil der Reihe gedulden. Aber das soll bald ein Ende haben, mit Dragon Age: The Veilguard erscheint nämlich noch in diesem Jahr der inzwischen vierte Ableger.

Bislang gibt es für das Rollenspiel noch keinen konkreten Releasetermin, das soll sich aber schon bald ändern. Und das offizielle Artbook zum Spiel könnte es versehentlich jetzt schon ziemlich genau verraten haben.

Das wissen wir zum Release von Dragon Age: The Veilguard

Offiziell ist nur bekannt, dass The Veilguard irgendwann im Herbst 2024 noch erscheinen soll. Das lässt natürlich eine Menge Spielraum, allerdings könnte das offizielle Artbook zum Spiel genauere Hinweise liefern.

Das war nämlich auf der Verlagsseite von Publisher Darkhorse bereits kurze Zeit zu finden. Interessant hier: Das Releasedatum für das Artbook wurde mit dem 30. Oktober angegeben.

Warum das überhaupt interessant ist? Weil schon Dragon Age: Inquisition seinerzeit zeitgleich mit seinem Artbook erschienen ist. Ohnehin ist davon auszugehen, dass das Artbook nicht vor dem Spiel selbst rauskommen wird, da darin natürlich auch Spoiler für Charaktere, Ortschaften und mehr zu finden sind.

Sollte das Datum mit dem 30. Oktober also stimmen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass The Veilguard am oder wenige Wochen vor diesem Datum erscheint. Normalerweise veröffentlicht BioWare seine Spiele meistens Dienstags oder Freitags, der 29. Oktober wäre also ein möglicher Kandidat. Das sind natürlich nur Vermutungen, aber ein Oktober-Release erscheint damit um einiges wahrscheinlicher.

2:07 Neuer Dragon Age 4-Trailer ist da und nennt Release-Zeitraum von The Veilguard

Theoretisch könnte es sich beim 30. Oktober auch um ein reines Platzhalterdatum für das Artbook handeln. Das erscheint aber eher unwahrscheinlich, da für Platzhalter meistens das Ende des Quartals oder zumindest des Monats genommen wird.

Interessanterweise ist das Listing auf der Seite inzwischen auch schon wieder offline – das muss natürlich nichts bedeuten, lässt aber reichlich Raum für Spekulationen. Anscheinend ist die Seite nämlich einfach zu früh live gegangen.

Genauer wissen wir es so oder so schon recht bald. Wie BioWare nämlich kürzlich in einem Blogpost bereits verraten hat, bekommen wir noch im August eine Roadmap für Dragon Age: The Veilguard, die auch den finalen Release verraten soll.

Glaubt ihr, dass das Artbook einen konkreten Hinweis zum Release von Dragon Age: The Veilguard liefern könnte?