Dragon Age: The Veilguard sollte eigentlich ein Beraterteam mit 3 meiner liebsten Charaktere haben - und jetzt will ich das für Dragon Age 5!

Das offizielle Artbook zu Dragon Age: The Veilguard verrät nicht nur Hintergründe zu Designs, sondern gibt auch zahlreiche Ideen preis, die im Entwicklungsprozess verworfen wurden.

Dabei ist mir ein gestrichenes Story-Element ganz besonders ins Auge gestochen. Es hat mit drei altbekannten Charakteren zu tun, die ich sehr ins Herz geschlossen habe und nun habe ich Hoffnung, dass es in Dragon Age 5 Verwendung findet.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zur Handlung von The Veilguard. Habt ihr aber bereits alle Companions rekrutiert, seid ihr schon weit genug fortgeschritten, dass wir hier nichts mehr vorwegnehmen.

Dragon Age: The Veilguard sollte alte Bekannte als Beraterstab bekommen

Im Veilguard-Vorgänger Inquisition standen uns neben den Companions, die uns in Kämpfe folgten, auch Berater*innen zur Seite. Diese hatten im jeweiligen Hauptquartier stets gute Ratschläge parat und konnten am Kartentisch auf eigene Missionen gesendet werden, über die wir allerdings nur schriftlich Auskunft erhielten.

Im Artbook zu The Veilguard habe ich nun entdeckt, dass dieses Element eigentlich auch mal für The Veilguard geplant war und ich bin wirklich enttäuscht, dass die Idee nicht im finalen Spiel gelandet ist (via Reddit). Grund dafür ist nicht nur, dass ich den Beraterstab in Inquisition schätzen gelernt habe, sondern auch, weil ich jetzt weiß, welche Figuren dafür geplant waren:

Die Magierin Morrigan, der Tevinteradlige Dorian Pavus mit seiner Verbindung zu den Schattendrachen und Isabela, Mitglied und Arenaleiterin bei den Meistern des Schicksals in Rivain.

Alle drei Figuren waren in früheren Dragon Age-Teilen Companions oder hatten sogar weitere Auftritte in anderen Ablegern. In Veilguard treffen wir sie zwar, aber gerade Isabela und Dorian spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle, ganz besonders Letzterer.

Das Artbook verrät dazu: “Es ist befriedigend, Charaktere aus früheren Spielen wieder zu treffen, besonders, wenn Zeit vergangen ist. Es ist eine Chance, ihre Geschichten sichtbar zu machen.”

Dem stimme ich absolut zu. Aber noch eine Sache spielt für mich dabei eine Rolle: Die drei Figuren hätten mit ihrer großen Erfahrung spannende Einblicke und ein Gefühl von Sicherheit und Authentizität geben können, sowohl für alte Hasen als auch für Neulinge. Als fester Beraterstab wäre das noch mehr gegeben gewesen als mit Treffen an unterschiedlichen Orten in der Spielwelt.

Schon mit dem Team in Inquisition hat das für mich hervorragend funktioniert und dazu beigetragen, mich noch etwas mehr "zu Hause" zu fühlen. Hier bestand das Beraterteam aus den vertrauten Figuren Cullen und Leliana sowie der bisher unbekannten Josephine.

Mein Wunsch für Dragon Age 5

Tatsächlich hatte ich genau diesen Wunsch schon für das nächste Dragon Age, bevor ich das Artbook aufgeschlagen und entdeckt habe, dass er bereits fast in Veilguard gelandet wäre. Ich hatte mir Gedanken gemacht, wie ein möglicher nächster Teil die Brücke zur Vergangenheit schlagen könnte.

Dabei dachte ich zunächst daran, Morrigan, Dorian und Isabela als Companions zurückzubringen. Damit wären aber womöglich zu viele gefestigte und erfahrene Figuren im Begleiterteam. Ideal für einen Beraterstab, der ein wenig "über dem Ganzen steht", wären sie aber allemal.

Der Eintrag im Artbook macht mir jetzt Hoffnung, dass das Element vielleicht nicht endgültig verworfen wurde. Immerhin hat Veilguard die Figuren nun schon eingeführt, sodass auch Neulinge sie jetzt kennen. Womöglich wollte BioWare ihnen in Veilguard noch nicht zu viel Präsenz geben, da ihre Rückkehr bisher nur in alten Fans Gefühle auslösen konnte.

Wie klingt für euch ein Beraterstab aus den drei bekannten Figuren?