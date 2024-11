Dragon Age: The Veilguard-Spieler rennt nur noch kopfschüttelnd durch die Welt, um die Haarphysik zu genießen und 2,2 Millionen Fans schauen zu

Nicht nur für Rook gibt's schöne Haare. Neve und Co. haben da ein Wörtchen mitzureden.

Ein Thema, das die Dragon Age-Community schon vor dem Release von The Veilguard umgetrieben hat, sind ... Haare! Das hat einen ganz einfachen Grund: Der Vorgänger Inquisition aus dem Jahr 2014 war sowohl bei der Auswahl der Frisuren als auch, was die (kaum vorhandene) Flugkraft der Haarpracht anging, extrem limitiert.

Das neue Dragon Age macht in beiden Beziehungen einen riesigen Sprung und bietet nicht nur jede Menge Styles zur Auswahl, sondern lässt uns auch darüber staunen, wie schön die Mähnen fliegen. Bei Fans löst die Begeisterung darüber teilweise merkwürdige Züge aus.

Veilguard-Fan schüttelt seinen Charakter durch und die Community feiert es

Ein TikTok-User zeigt einen Clip von seinem Charakter, der auf reichlich exzentrische Art und Weise durch den Arlathan-Wald spaziert. Rook schwingt seinen ganzen Körper kontinuierlich hin und her und tut alles, um das Haupthaar möglichst fleißig zu schütteln. Dazu verrät der Fan:

"Ich bin buchstäblich so in Veilguard rumgelaufen, weil ich von der Haarphysik besessen bin."

In der Videobeschreibung erinnert der Fan: "Damals in Inquisition war dein Haar festgeklebt wie mit Gorilla-Kleber. Ich bin glücklich."

Dass das Video einen Nerv trifft, zeigen die Zahlen: Es wurde bisher (Stand 07.11.2024) stolze 2,2 Millionen Mal angesehen und hat über 250.000 Herzen kassiert.

Kein Wunder, dass die Community sich freut

Wir hatten bei Inquisition oft selbst das Gefühl, dass die Frisuren unserer Charaktere eher wie Helme wirkten und sind in Veilguard glücklich mit den Verbesserungen.

Ganz so dynamisch und detailliert wie auf dem PC sieht die haarige Action auf Konsole allerdings nicht aus. Zwar fliegen lange Mähnen hier auch, sie teilen sich dabei aber nicht so schön in kleine Strähnchen auf und verhalten sich oft weniger realistisch. Trotzdem haben wir bei unseren Spieldurchläufen auf der PS5 großen Spaß mit den Haaroptimierungen.

Zudem war die Auswahl an Langhaarstilen in Inquisition vergleichsweise unterwältigend. Drei der Völker hatten nur um die 30 Frisuren zur Auswahl und über 20 davon waren Kurzhaarfrisuren oder unterschiedliche (Halb-)Glatzen. Bei Qunari war die Frisur sogar komplett festgelegt.

In The Veilguard gibt es jetzt 30 Hairstyles für Qunari und 88 für alle anderen Völker und darunter sehr viele lange Locken, Dread Locks, Zöpfe, Dutts, schimmernde, glatte Strähnen oder Kombinationen mit Undercuts. Kein Wunder also, dass Fans vom Sprung bei Abwechslung und Flugkraft begeistert sind.

Hat euer oder eure Rook die Haare schön?