Dragon Age: The Veilguard - Beste Romanze: Wir verraten euch, welche der Beziehungen zu euch passen

Im Leuchtturm ist nicht immer nur Weltuntergangsstimmung angesagt.

Neben der Rettung der Welt hat Rook in Dragon Age: The Veilguard noch ganz andere schwierige Aufgaben. So etwa: sich für eine Romanze entscheiden. An der Seite der Hauptfigur kämpfen nämlich gleich sieben Companions, die nicht nur Profis auf ihrem Gebiet, sondern auch immer für einen Flirt zu haben sind.

Welche Romanze die beste ist, ist natürlich Geschmackssache, an einem bestimmten Punkt müsst ihr euch aber endgültig und exklusiv festlegen. Wir verraten euch deshalb hier, welche Eigenheiten die einzelnen Beziehungen mit sich bringen, damit es euch leichter fällt, eine Entscheidung zu treffen.

So funktionieren Romanzen in The Veilguard

Das Beziehungs-System in The Veilguard ist sehr gradlinig und einfach zu verstehen: Grundsätzlich sind alle sieben Companions Optionen, unabhängig von Rooks Geschlecht. Zunächst könnt ihr wild mit allen losflirten, dann im nächsten Schritt unverbindlich Interesse anmelden – bei so vielen Begleiter*innen wie ihr wollt.

Erst im letzten Schritt fordert euch das Spiel per Dialogoption auf, euch endgültig auf eine Person festzulegen oder ihr einen Korb zu geben. Habt ihr euch für einen Companion entschieden, werden alle anderen Flirts automatisch beendet.

Genauer erfahrt ihr es hier:

Bellaras Romanze

Bellara gehört zu den Schleierspringern und ist begeistert von Altelfen-Technologie.

Schleierspringer-Fraktion, Elfin, Magierin

Bellara ist schlau und wissbegierig, tut sich aber in Konversationen schwer, redet dann gerne wie ein Wasserfall und macht sich danach Sorgen, wie das auf ihr Gegenüber wirkt.

Die Elfin hat ein quirliges Temperament, ist manchmal tollpatschig und hat Mühe, die Konzentration zu behalten. Daneben hat sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und hinterfragt sich und die Welt häufig.

In Sachen Beziehungen ist Bellara noch sehr unerfahren. Ihre Unsicherheit und Nervosität spielen eine große Rolle bei der Romanze. Zu einem Kuss kommt es erst sehr spät im Verlauf der Beziehung. Ihre persönliche Quest und die Akzeptanz durch ihre neue "Familie" im Leuchtturm (Found Family-Vibes) sorgen erst dafür, dass sie sich Rook öffnen kann.

Vorsicht: Die folgende Info enthält Spoiler zu Bellaras Romanze und der Story, wir werden uns dabei aber so vage wie nur möglich halten.

Bei der Beziehung mit Bellara könnt ihr je nach euren Entschiedungen unter Umständen nicht die volle Romanze erleben.

2:07 Neuer Dragon Age 4-Trailer ist da und nennt Release-Zeitraum von The Veilguard

Autoplay

Neves Romanze

Neve ist eine clevere Detektivin, die durch ihre Erfahrungen misstrauisch und zynisch geworden ist.

Schattendrachen-Fraktion, Mensch, Magierin

Neve definiert sich selbst sehr stark durch ihren Beruf. Sie ist eine fähige Detektivin, die aber auch ein Talent dafür hat, sich Ärger einzuhandeln.

Mit ihr heißt es definitiv: mehr Knistern und Teasen als süße Romantik. Neve wehrt sich nämlich erst mal hartnäckig dagegen sich einzugestehen, dass sie etwas für Rook empfindet. Ihr Beruf und ihre Heimat, das gebeutelte Viertel Dockstadt, haben sie desillusioniert und zynisch werden lassen. Darum tut sie sich schwer damit, Vertrauen zu fassen.

Falls euch also gerade diese Widersprüchlichkeit anzieht, könnte die Romanze euch zusagen – ganz besonders, falls ihr bei einer Entscheidung früh im Spiel gegen Neves Willen handelt und ihr Vertrauen (zurück)gewinnen müsst.

Vorsicht: Die folgende Info enthält Spoiler zu Neves Romanze und der Story, wir werden uns dabei aber so vage wie nur möglich halten.

Bei der Beziehung mit Neve könnt ihr je nach euren Entschiedungen unter Umständen nicht die volle Romanze erleben.

Lucanis' Romanze

Lucanis ist zwar ein Assassine, aber auch ein Genießer mit sanftem Wesen.

Krähen von Antiva, Mensch, Schurke

Lucanis gehört zwar zu den Krähen von Antiva und ist somit ein Auftragsmörder, noch dazu einer, der sich seine sterbliche Hülle mit einem Dämon teilt. Aber der Assassine hat noch eine ganz andere Seite. Privat zeigt er sich als Genießer, der viel Wert auf Gemütlichkeit, gutes Essen und vor allem Kaffee (!) legt.

Zudem besitzt Lucanis ein ruhiges, bisweilen sogar sanftes Wesen. Sein romantisches Interesse an Rook wirkt lange Zeit alles andere als eindeutig. Allerdings ist schwer zu sagen, ob er sich bewusst zurückhält, weil ihm alles zu viel ist oder er einfach nicht gut darin ist, über das Thema zu sprechen.

Es klingt an, dass seine Kommunikation auch in der Vergangenheit bei Liebesdingen nicht gerade geschickt war. Die Romanzenszenen sind interessant für alle, die auf Slow Burn stehen, also Beziehungen, die sich alles andere als stürmisch entwickeln. Bis zur Bettszene gibt es hier nicht mal einen Kuss.

Davrins Romanze

Davrin ist ein knallharter Kämpfer, seine weiche Seite muss er erst selbst akzeptieren und kennenlernen.

Graue Wächter-Fraktion, Elf, Krieger

Davrin strotzt generell nur so vor Selbstbewusstsein, was auch in Flirts mit dem Grauen Wächter durchkommt. Er hat seinen Dalish Clan verlassen, um die Welt zu sehen, die Dinge immer so genommen, wie sie gerade kamen und kennt seine Stärken – zu denen es gehört, allerlei Biester zur Strecke zu bringen.

Aber es gibt noch eine zweite, versteckte Seite an dem Monsterschlächter. Die kommt vor allem durch Assan zum Vorschein. Der toughe Wächter wird für den Griffon zum "Herrchen wider Willen", was sich fast schon wie eine Vaterrolle anfühlt.

Hier werden sogar mal Erinnerungen an (den neuen) Kratos wach. Davrin hat nämlich zunächst merkliche Probleme, sich in seine Erzieher-Rolle zu fügen und versteckt seine Sorge um Assan hinter einem rauen, wenig einfühlsamen Tonfall. Zudem hat er lieber die volle Kontrolle anstatt auch mal vertrauensvoll locker zu lassen.

Die Romanze mit dem Elfen dürfte für euch spannend sein, falls ihr Lust habt, diesen weichen Kern unter der harten Schale zu entdecken, aber auch, falls ihr generell einen selbstbewussten Liebhaber schätzt.

Vorsicht: Die folgende Info enthält Spoiler zu Davrins Romanze und der Story, wir werden uns dabei aber so vage wie nur möglich halten. Bei der Beziehung mit Davrin könnt ihr je nach euren Entschiedungen unter Umständen nicht die volle Romanze erleben. Es kann hier besonders herzzerreißend enden.

Taashs Romanze

Mit Taash geht es feurig zur Sache.

Meister des Schicksals-Fraktion, Quanri, Warrior

Taash ist direkt, laut, oftmals kurzangebundenen und ein Charakter, der in vielen Fällen schneller spricht als er denkt. Aber hinter dem forschen Auftreten steckt mehr. Ein großes Problem der Figur ist nämlich die übermächtige Präsenz von Mutter Shathann, die Taashs Leben selbst im Erwachsenenalter noch sehr stark prägt.

Ein wichtiger Teil von Taashs Story ist die Suche nach der eigenen Identität und dabei auch das Loslösen von Shathanns Wünschen und Vorstellungen. Daneben hat der einzige Qunari-Charakter an unserer Seite aber ein großes Herz, das sich sowohl im Umgang mit Tieren als auch mit bedürftigen Personen zeigt.

Die Romanze mit Taash ist für euch vor allem interessant, wenn ihr es etwas stürmischer mögt. Nicht nur fragt euch Taash schon früher als andere Companions im Spielverlauf, ob ihr Interesse an einer Romanze habt, sondern es wird auch schnell sehr "aufgeheizt". Taash ist in körperlichen Belangen sehr direkt.

Achtung, die Romanze könnt ihr verpassen! Dass Taash euch bereits so früh nach eurem Interesse fragt, hat auch einen Grund. Legt ihr euch nämlich vor einer bestimmten Hauptmission nicht auf eine Romanze mit diesem Charakter fest, habt ihr eure Chance vertan.

Hardings Romanze

Harding ist direkt und ergreift gerne die Initiative, auch in der Beziehung.

Ex-Inquisition, Zwergin, Schurkin

Borte Harding handelt lieber, anstatt erst mal lange nachzudenken und sagt geradeheraus, was sie denkt. In Veilguard bricht für die frühere Inquisitions-Späherin ein ungewohnter Abschnitt an, weil sie auf einmal nach der Berührung mit einem Ritualgegenstand mysteriöse magische Kräfte bekommt.

Geht ihr eine Romanze mit Harding ein, ergreift sie auch dabei gerne die Initiative. Die Beziehung wirkt dabei leidenschaftlich und innig, wird aber von einer Bedrohung überschattet. Diese hat mit Hardings neuen Fähigkeiten zu tun. Interessiert ihr euch ganz allgemein für diese Komponente, wird sie während der Romanze noch vertieft.

Vorsicht: Die folgende Info enthält Spoiler zu Hardings Romanze und der Story, wir werden uns dabei aber so vage wie nur möglich halten.

Bei der Beziehung mit Harding könnt ihr je nach euren Entschiedungen unter Umständen nicht die volle Romanze erleben. Es kann hier besonders herzzerreißend enden.

Emmrichs Romanze

Emmrich ist gebildet, höflich und brennt für seine Forschung, aber er kämpft auch mit Ängsten.

Trauerwacht-Fraktion, Mensch, Magier

Emmrich Volkarin ist ein sanftmütiger, gebildeter Professor mit Fachgebiet Nekromantie. Mit ihm zieht auch sein Skelett-Assistent Manfred im Leuchtturm ein. Der putzige Sidekick löst in Emmrich ab und an fast schon ein Fünkchen Vaterstolz aus.

Falls ihr bereits vermutet, dass ihr mit dem Necromancer eine Goth-Romanze bekommt, liegt ihr damit genau richtig. Die Beziehungsszenen mit dem Professor sind auf eine schaurig schöne Art ins Szene gesetzt.

Allerdings solltet ihr nicht erwarten, dass sich der eher höfliche Tonfall des Begleiters völlig verändert. Emmrich behält seine guten Manieren bei und es wird eher romantisch als stürmisch-leidenschaftlich. Dafür zeigt er sich jedoch emotional und vertraut Rook auch seine größten Ängste an sowie seine Gedanken zum Altersunterschied der beiden.