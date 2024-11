Dragon Age: The Veilguard hat gleich mehrere geplante Companions gestrichen, darunter auch zwei Bösewichte aus Inquisition - so sahen sie aus

Auch Companion Taash sollte ursprünglich mal etwas anders werden.

Bei einem RPG der Größe von Dragon Age: The Veilguard ist es nicht ungewöhnlich, dass es nicht alle Ideen und Konzepte tatsächlich auch ins fertige Spiel schaffen. Oftmals erfahren wir nicht viel über diese verworfenen Ideen, dank des offiziellen Artbooks ist das für Veilguard aber ein bisschen anders.

Dort lernen wir nicht nur mehr darüber, wie die Companions des Spiels sich seit ihrem ersten Entwurf verändert haben, sondern auch, welche Begleiter*innen ursprünglich erdacht, später aber verworfen wurden.

Alte Veilguard Companion-Designs hatten Schurken-Taash und Tevinter Agent-Lucanis

Das offizielle Artbook zu Dragon Age: The Veilguard ist vor ein paar Tagen erschienen und bietet einen spannenden Einblick in die Hintergründe der Entwicklung des Spiels. Mit dabei sind auch Notizen und Designs möglicher Companions, die in Betracht gezogen wurden.

Einige von ihnen dürftet ihr sofort wiedererkennen, andere haben sich seit dem Konzept ziemlich verändert und wieder andere Charaktere haben es gar nicht ins Spiel geschafft.

Hier könnt ihr euch einen Auszug aus dem Buch anschauen, den ein Fan auf Reddit hochgeladen hat:

Wie sich schnell erkennen lässt, wurde die aus Inquisition bekannte Späherin Borte Harding wohl bereits früh in der Entwicklung als potenzieller Companion festgelegt. Auch für Taash, Devrin und Lucanis finden sich hier alte Designs, auch wenn die sich bis zum Release teils merklich verändert haben.

So sollte Taash wohl ursprünglich eine Schurk*in werden und Lucanis war ein Spion aus Tevinter statt eine Krähe von Antiva. An Davrin hat sich nicht so viel geändert, seine ersten Designs haben aber das Griffon-Motiv noch stärker bei der Rüstung aufgegriffen.

Fast noch interessanter sind aber die Companions, die es gar nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Zu den Designs gehören:

Ein Saarebas , also ein Magier mit Qunari-Abstammung

, also ein Magier mit Qunari-Abstammung Ein Qunari-Begleiter , der sich vom Saarebas zum Spion entwickelt hat (nicht ganz klar, ob es sich um den gleichen Charakter wie den Saarebas oben handelt)

, der sich vom Saarebas zum Spion entwickelt hat (nicht ganz klar, ob es sich um den gleichen Charakter wie den Saarebas oben handelt) Eine elfische Träumerin (Magier*innen, die das Nichts jederzeit betreten können) der Krähen von Antiva

(Magier*innen, die das Nichts jederzeit betreten können) der Krähen von Antiva Imshael , ein Geist der Wahl

, ein Geist der Wahl Calpernia: Eine Magierin, die in Inquisition auf der Seite von Corypheus stand

Falls euch die letzten beiden Namen bekannt vorkommen sollten, kommt das übrigens nicht von ungefähr. Beide Charaktere hatten nämlich bereits in Dragon Age: Inquisition einen Auftritt, allerdings als Antagonisten.

Calpernia ist eine Magierin aus Tevinter und führte in Inquisition die Venatori an. Ob ihr sie im Spiel aber überhaupt trefft, hängt von euren Entscheidungen ab. Imshael trefft ihr derweil während der Quest "Nennt mich Imshael", wo der Charakter aber interessanterweise nicht einfach als Geist, sondern als Dämon klassifiziert wird.

Es wäre mit Sicherheit interessant gewesen, diese beiden Charaktere einmal von einer anderen Seite zu erleben. Weshalb sie es nicht ins fertige Spiel geschafft haben, können wir nur mutmaßen. Denkbar ist allerdings, dass sie gestrichen wurden, um nicht zu sehr mit Solas als moralisch komplexem Charakter zu konkurrieren.

Was haltet ihr von den gestrichenen Designs, hättet ihr einen dieser Charaktere gerne in Veilguard dabei gehabt?