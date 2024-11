Dragon Age: The Veilguard hat ein super nützliches Romanzen-Feature und so funktioniert es

Lucanis und Neve sind Romanzen-Optionen, egal, wie ihr Rook im Editor anpasst.

In Dragon Age: The Veilguard gibt es wieder die Möglichkeit, zu flirten, was das Zeug hält und in der Folge mit einer Figur eine romantische Beziehung einzugehen. Dabei hat der neueste Teil der RPG-Reihe eine sehr deutliche Art, zu kommunizieren, wo ihr bei welcher Person gerade steht.

Strebt ihr außerdem eine Romanze mit einem bestimmten Charakter an, könnt ihr eigentlich kaum was falsch machen, beim Versuch dessen Herz zu erobern. Wir verraten euch, wie Liebesbeziehungen in The Veilguard funktionieren.

Alle Romance-Optionen von The Veilguard auf einen Blick

In Dragon Age 4 könnt ihr euch ausschließlich auf eine Beziehung mit einem der sieben Companions einlassen. Neben eurem Team gibt es keine weiteren Optionen und Poly-Beziehungen sind ebenfalls ausgeschlossen.

Allerdings schließt die Wahl von Rooks Geschlecht keine dieser Beziehungen aus. Eure Begleiter*innen sind allesamt pansexuell und falls ihr ihnen einen Korb gebt, bleiben sie auch nicht für immer alleine, sondern können sich auch auf andere Companions einlassen. Das sind alle möglichen Romanzenpartner und -partnerinnen:

Borte Harding (Ex-Inquisition, Schurkin, Zwergin)

(Ex-Inquisition, Schurkin, Zwergin) Bellara (Schleierspringer, Magierin, Elfe)

(Schleierspringer, Magierin, Elfe) Neve Gallus (Schattendrachen, Magierin, Mensch)

(Schattendrachen, Magierin, Mensch) Lucanis Dellamorte (Krähen von Antiva, Schurke, Mensch)

(Krähen von Antiva, Schurke, Mensch) Davrin (Graue Wächter, Krieger, Elf)

(Graue Wächter, Krieger, Elf) Taash (Meister des Schicksals, Warrior, Qunari)

(Meister des Schicksals, Warrior, Qunari) Emmrich Volkarin (Trauerwacht, Magier, Mensch)

So laufen Romanzen in The Veilguard ab

Absolviert ihr Quests für und mit Companions in Dragon Age: The Veilguard steigt eure Verbundenheit mit diesen. Das bedeutet aber erst mal nur, dass sie im Level aufsteigen und ihr deren Kampffähigkeiten verbessern oder neue auswählen könnt. Romanzen sind davon erst mal losgelöst, wobei die Companion-Quests dabei auch eine große Rolle spielen.

Ihr müsst euch übrigens keinen Stress dabei machen, Geschenke für eure Begleiter*innen zu suchen und zu kaufen. Die verbessern zwar eure Verbundenheit mit einem Charakter, sind für die Romanze aber nicht nötig.

Schritt 1: Flirten

Das Herzsymbol zeigt euch in Konversationen an, dass Rook bei der Auswahl dieser Option mit der Person flirten wird - und das könnt ihr erst mal nach Lust und Laune mit allen Charakteren tun, die ihr für eine Romanze nicht grundsätzlich ausschließen wollt.

Es kann nämlich nicht passieren, dass sich aus dem Flirt völlig überraschend mehr entwickelt, wenn ihr gar nicht bereit dazu seid. In welchem Verhältnis ihr zu einem Companion steht oder stehen wollt, kündigt das Spiel nämlich ganz explizit an, beziehungsweise lässt euch da die Wahl.

Schritt 2: Interesse bekunden

Irgendwann kommt der Punkt in jeder Companion-Questline oder bei einem der Gespräche zwischendrin im Leuchtturm, bei dem die Person wissen will, ob generell Interesse vorhanden ist. Allerdings nur, wenn Rook sich vorher beim Flirten ins Zeug gelegt habt. Habt ihr nicht geflirtet, fragt ein Charakter auch nicht, ob da was ist.

Habt ihr dagegen im Verlauf der Story Dinge getan, die der Person widerstreben, schließt das Romanzen keineswegs gleich aus.

Das Besondere beim "Interesse"-Dialog: Ihr bestätigt jetzt erst mal nur, dass eine Romanze im Bereich des Möglichen liegt. Das Spiel weist die dafür notwendige Antwort auch explizit so aus und teilt euch mit, dass ihr euch damit weiterhin nicht festlegt. Ihr könnt also bei mehreren Personen gleichzeitig Interesse anmelden, ohne dadurch Optionen auszuschließen.

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Danach wechselt das Symbol im Companion-Menü zu einem Herz und auch die Bezeichnung verändert sich bei allen Figuren individuell. Wählt ihr an dieser Stelle aber nicht die mit Herz markierte Antwort, schließt ihr eine Romanze kategorisch aus. Auch das teilt euch das Spiel aber ganz klar in der Dialog-Auswahl mit.

Hinweis: Davrin hatte bei uns bereits das Herz-Symbol, nachdem wir nur ein einziges Mal eine Flirt-Option in einem Dialog gewählt hatten, ganz ohne ihm Interesse zu bestätigen. Wir gehen aber davon aus, dass es sich dabei um einen Bug handelt, der eventuell schon gefixt ist.

Schritt 3: Erst jetzt wird es ernst

Charaktere, denen ihr Interesse signalisiert habt, werden euch irgendwann im Verlauf ihrer Questline fragen, ob ihr euch auf eine Romanze einlassen wollt. Auch in diesem Dialog werdet ihr explizit darauf hingewiesen, dass diese Beziehung dann exklusiv ist und die anderen Antworten dazu führen, dass ihr diese Romanze ausschließen wollt.

Hier müsst ihr euch also tatsächlich und endgültig festlegen. Aber keine Sorge: Andere Figuren, denen ihr vorher Interesse signalisiert habt, tragen euch das nicht nach.

Das passiert, wenn ihr eine romantische Beziehung eingeht

Allzu große Auswirkungen hat die Festlegung nicht. Companions erwähnen manchmal etwas, das damit in Verbindung steht und Emmrich bezeichnet euch beispielsweise als "Schatz". Zudem erwarten euch je nach Wahl unterschiedliche romantische Szenen an bestimmten Punkten im Spiel.

Eure Partner*innen einfach so mal bitten, Zeit mit euch zu verbringen oder euch ein Küsschen abholen, ist aber nicht möglich.

Sind Romanzen verpassbar?

Ja, unter Umständen kann das passieren, wenn ihr ein Gespräch mit einem Companion, der Redebedarf hat, zu lange aufschiebt und dabei in der Story fortschreitet. Habt ihr also Interesse an einer Figur, solltet ihr immer nachschauen, ob sie gerade etwas zu sagen hat.

Dann sollte allerdings eigentlich nicht viel schiefgehen können.

Ob euch diese klare Kommunikation und das relativ lineare Fortschreiten der Romanzen gefällt oder ob ihr es lieber etwas freier und "spannender" bevorzugt, müsst ihr selbst entscheiden. Jedenfalls ist es aber praktisch, dass ihr an den entscheidenden Punkten kaum versehentlich eine Antwort wählen könnt, bei der ihr die Konsequenzen für die Beziehung falsch einschätzen könntet.