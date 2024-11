Dragon Age: The Veilguard legt Sales-Traumstart hin - Schlägt sogar CoD Black Ops 6

BioWare hat Grund zur Freude.

Am 31. Oktober ist das langersehnte Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard erschienen. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Nachdem BioWare sich vor allem aufgrund des Anthem-Debakels viel Kritik anhören musste, haben die Entwickler*innen mit dem neuesten Teil der DA-Reihe bewiesen, dass sie es noch drauf haben.

Entsprechend gut verkauft sich Dragen Age: The Veilguard auch. Kurz nach Release zeigen die Topseller-Charts, dass der Ansturm auf den Titel riesig ist – teilweise sogar größer, als auf das ebenfalls frisch erschienen Call of Duty: Black Ops 6.

Dragon Age: The Veilguard sichert sich in Deutschland Platz 1

The Veilguard ist ein fantastisches Rollenspiel. Das haben nicht nur wir in einem Test herausgearbeitet, auch die internationalen Kolleg*innen sind überzeugt. Der Dragon Age-Titel hat sich damit aktuell einen Metascore von 84 auf PS5 verdient, auf der Xbox kommt das Spiel sogar auf eine 92 – so wie auch in unserem Test:

Der zweite, frisch veröffentlichte Blockbuster-Titel CoD Black Ops 6 (Release: 28. Oktober) muss sich auf Steam mit ausgeglichenen Wertungen zufriedengeben, kann dank einem durchschnittlichen Metascore von 84 trotzdem noch recht gut mithalten. Ja selbst wenn ein Ableger mal weniger gut abschneidet, zählt Call of Duty seit Jahren zu den meistverkauften Spieleserien überhaupt.

Da ist es kein Wunder, dass der neueste Teil der Shooter-Reihe international auf Platz 1 der Verkaufscharts bei Steam steht – dicht gefolgt von The Veilgaurd auf Platz 3. In Deutschland hat Dragon Age den All-Time-Shooter-König sogar schon vom Thron gestoßen. Hier muss sich CoD hinter The Veilguard mit Platz 2 zufriedengeben.

Das ist – trotz unterschiedlicher Genre – eine beachtliche Leistung. Zum einen, da die Topseller-Charts bei Steam am Gesamtumsatz bemessen werden und CoD mit 79,99 Euro rund 20 Euro mehr verlangt als Dragon Age (59,99 Euro). Zum anderen gab es durchaus viele Bedenken, was BioWares RPG anbelangt. Es stand daher umso stärker im Schatten eines neuen CoD-Releases.

Auch laut SteamDB schlägt sich Dragon Age bei den Trends und Releases sehr gut. Wie es mit dem Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S im Detail aussieht, können wir dagegen nicht mit Sicherheit sagen, aber auch auf den Konsolen dürfte dieser Trend sich fortsetzen.

So startet ihr erfolgreich ins neue Dragon Age

Solltet ihr bereits mit Rook in die Welt von Veilguard gestartet sein oder habt es noch vor, findet ihr auf GamePro massenhaft Tipps und Tricks. Hier eine kleine Auswahl unserer Guides:

Dragon Age: The Veilguard ist am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Das Spiel setzt die Geschichte des Vorgängers Dragon Age: Inquisition fort, liefert aber dennoch neue Charaktere. Neben dem Grafikstil wurde auch das Kampfsystem stark in Richtung Action angepasst.

Was haltet ihr bislang von Dragon Age: The Veilguard? Habt ihr mit der DA-Serie vielleicht noch nicht viel zu tun gehabt und überlegt jetzt, mal damit anzufangen?