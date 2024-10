Dragon Age: The Veilguard auf Metacritic - Ein richtig gutes Rollenspiel, aber zum großen Meisterwerk hat's nicht gereicht

The Veilguard schneidet gut ab, aber in einigen Punkten gibt es auch Kritik.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Test-Embargo ist allerdings schon einige Tage im Voraus gefallen, nämlich gestern um 16 Uhr. Und auch wenn die Meinungen der Kritik teilweise sehr unterschiedlich ausfallen, hat BioWare nach dem gefloppten Anthem wieder ein Spiel abgeliefert, das zu überzeugen weiß.

Von der magischen 90 ist der Review-Schnitt allerdings doch ein Stück entfernt. Wir geben euch einen Überblick.

So schneidet Dragon Age 4 auf Metacritic und Opencritic ab

Auf Metacritic kommt das RPG bei 51 Reviews auf PS5 auf eine 84.

Bei Opencritic ergibt sich aus ebenfalls 51 Reviews auf gemischten Plattformen ein Schnitt von 83.

Magazin Wertung GameStar 86 (zum Test) Eurogamer 100 Game Rant 100 PC Games 90 Screen Rant 90 Games Radar+ 90 Dexerto 80 Push Square 80 VGC 60

Unseren Test von Kollegin Eleen könnt ihr hier nachlesen:

Das wird oft kritisiert

gelungener Umstieg auf ein actionreicheres, zeitgemäßes Kampfsystem

belohnende Erkundungen in Arealen, die aber nicht so groß sind, dass man sich darin verliert

toll gestaltete, abwechslungsreiche Fantasywelt

gelungene Hauptstory mit cleveren Twists, die aber auf das altbekannte Weltrettungsthema setzt und etwas braucht, um in Fahrt zu kommen

viele kleine Easter Eggs und wichtige neue Lore-Ergänzungen für Fans

gute Spielerführung

Das sind häufige Kritikpunkte

Kameraprobleme in manchen Kämpfen

zu geringer Rollenspielfaktor bei der Story

teilweise formelhafte oder belanglose Nebenquests

Crashes oder stellenweise Performance-Probleme auf PC, selbst mit leistungsstarken Set Ups

Dragon Age: The Veilguard erscheint ganze zehn Jahre nach dem Vorgänger Inquisition und macht einiges anders als der Vorgänger. Die meisten Kritiker*innen finden, das Spiel hat aus den Fehlern des Vorgängers, wie der zu großen und mit langweiligen Sammelaufgaben gespickten Welt, gelernt und das Kampfsystem sinnvoll verändert.

Kritik gibt es jedoch teilweise an der Story, die zwar im Großen und Ganzen gut abschneidet, aber doch nicht in allen Belangen so sehr überzeugen kann wie frühere Geschichten.