Dragon Age: The Veilguard - Minrathous oder Treviso retten? Diese Folgen hat die Entscheidung für die Welt, Neve und Lucanis

Ob ihr Monrathous oder Treviso unterstützt, hat in Dragon Age: The Veilguard auch Auswirkungen auf die Companions.

Schon nach wenigen Spielstunden stellt euch Dragon Age: The Veilguard vor eine schwierige Entscheidung, die einen Einfluss auf den restlichen Spielverlauf hat. Welche Konsequenzen es gibt und welche die beste Wahl ist, fassen wir zusammen.

Habt ihr nach einigen Spielstunden Davrin rekrutiert oder kehrt aus dem Arlathan-Wald zurück, stellt das Spiel euch vor eine große Entscheidung: Minrathous und Treviso werden nämlich gleichzeitig von Drachen angegriffen und ihr könnt nur eine von beiden Städten unterstützen.

Im Dialog klingt es ein wenig, als könne Minrathous sich besser verteidigen, aber lasst euch nicht täuschen: Die Stadt, der ihr nicht helft, leidet in jedem Falle stark unter dem Angriff. Und das hat gleich mehrere Auswirkungen!

Diese Entscheidung ist der erste Point of no Return im Spiel. Sobald ihr eure Wahl getroffen habt, brecht ihr automatisch in die Stadt auf, die ihr retten wollt.