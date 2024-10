Dragon Age: The Veilguard: Release-Uhrzeit, Preload und alles, was ihr vor dem Release noch wissen müsst

Um diese Uhrzeit könnt ihr euch endlich in Dragon Age: The Veilguard stürzen.

Noch einmal Schlafen, dann ist es so weit: Mit Dragon Age: The Veilguard erscheint eines der größten Action-Rollenspiele des Jahres am 31. Oktober. Falls ihr direkt um Mitternacht losspielen wollt, müssen wir euch aber enttäuschen: Es geht nämlich erst am Nachmittag los. Immerhin könnt ihr euch das Spiel aber vorab runterladen.

Dragon Age: The Veilguard-Startzeit: Um diese Uhrzeit könnt ihr loszocken

Je nach Region unterscheiden sich die Launchzeiten. Für alle in Deutschland geht es am 31. Oktober um 17:00 Uhr deutscher Zeit auf PS5, Xbox Series X/S und PC los. Hier findet ihr auch noch einmal eine Übersicht aller globalen Launch-Zeiten:

Hier sind die globalen Launch Timings von Dragon Age: The Veilguard. (Bild: BioWare)

Es ist also etwas Geduld gefragt, ehe ihr loszocken könnt, zumindest wenn ihr euch die digitale Version des Spiels holt. Immerhin könnt ihr auf einigen Plattformen aber bereits vorab den Download abschließen, sodass ihr zumindest direkt um 17 Uhr loslegen könnt.

Preload und Größe von Dragon Age: The Veilguard

Für welche Plattformen gibt es einen Preload? Ihr könnt die Dateien auf PS5 und Xbox Series X/S vorab runterladen, der Preload ist auf beiden Plattformen bereits gestartet. Auf PC hingegen gibt es leider keinen Preload, hier könnt ihr mit dem Download also erst zu Release beginnen.

Ihr könnt die Dateien auf PS5 und Xbox Series X/S vorab runterladen, der Preload ist auf beiden Plattformen bereits gestartet. Auf PC hingegen gibt es leider keinen Preload, hier könnt ihr mit dem Download also erst zu Release beginnen. Wie groß ist der Preload? Ihr müsst je nach Plattform rund 90 GB freien Speicher einplanen, auf Xbox Series X etwa sind es 92,3 GB

Wollt ihr vorab schon wissen, wie gut Dragon Age: The Veilguard ist, könnt ihr euch hier den GamePro-Test zum Spiel durchlesen:

Mehr zum Thema Dragon Age: The Veilguard im Test - Nach einem holprigen Start plötzlich mein Spiel des Jahres von Eleen Reinke

Mögt ihr es lieber im Videoformat, gibt es hier auch das Test-Video zum Spiel:

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Autoplay

Das erwartet euch in Dragon Age: The Veilguard

Veilguard ist der neueste Ableger der RPG-Reihe von BioWare und setzt die Geschichte des Vorgängers Dragon Age: Inquisition fort – wenn auch mit einem fast komplett neuen Cast an Charakteren.

Dabei verabschiedet sich der neueste Teil fast komplett von den Taktik-RPG-Wurzeln und setzt stattdessen auf Action-Gameplay. Wie von Fans gewohnt liegt der Fokus aber auch diesmal auf der Story und den Charakteren.

Holt ihr euch Dragon Age: The Veilguard direkt zum Release?