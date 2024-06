Eure Begleiter in Dragon Age: The Veilguard können sich verlieben – und das nicht nur in euch

Auch in Dragon Age: The Veilguard könnt ihr wie in den vorherigen Ablegern der Reihe eure Begleiter*innen romancen. Neu können sie sich aber auch ineinander anstatt nur in euch verlieben.

Dragon Age 4 hat kürzlich den Namen von Dreadwolf zu The Veilguard geändert. Das ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die seitdem über die RPG-Hoffnung bekannt wurde. Während ein Trailer uns mit vielen neuen Bildern beglückt, gibt es nun auch Anpassungen in den Romanzen des Spiels im Vergleich zu den früheren Ablegern.

Eure Begleiter*innen können sich nicht nur in euch, sondern auch ineinander verlieben

Was gibt es Romantischeres als das ein unheilvolles Schicksal, das es gemeinsam abzuwenden gilt? Genau; nichts. Deswegen sind Romanzen seit dem ersten Dragon-Age-Teil fester Bestandteil der Reihe und sollen in Veilguard in verbesserter Form zurückkehren. Doch was heißt das genau?

Zuerst einmal bedeutet das, dass eure Begleiter*innen pansexuell sind und sich damit zu allen Personen unabhängig von ihrem Geschlecht hingezogen fühlen können – dies ist im Gaming-Bereich mittlerweile auch als “playersexual“ (deutsch: Spieler*innen-sexuell) bekannt, weil ihr kein bestimmtes Geschlecht mehr auswählen müsst, um euren Wunschcharakter zu daten. Dass sich dies die Community mittlerweile wünscht, zeigt der Erfolg von Spielen wie Baldur’s Gate 3.

Dragon Age: The Veilguard möchte nun aber noch einen Schritt weitergehen und seine Begleiter*innen nicht nur auf euch fokussieren. Wie das genau aussehen könnte, erklärt Game Director Corinne Busche in einem Interview mit IGN:

„Zum Beispiel haben wir Harding gesehen. Ich könnte einen heterosexuellen, männlichen Charakter spielen und mit ihr flirten, aber keine ernsthafte Beziehung eingehen. Sie könnte mit Taash zusammenkommen. In meiner Wahrnehmung hat meine Identität keinen Einfluss auf ihre Identitäten und das kommt sehr stark zum Ausdruck.“ Corinne Busche, Game Director von Dragon Age: The Veilguard

Wenn ihr euch selbst ein Bild von Veilguard machen wollt, dann können wir euch einen Blick in das 20-minütige Gameplay-Video empfehlen:

20:22 Dragon Age: The Veilguard - Hier sind 20 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels

In Ordnung, nun können sich eure Begleiter*innen also auch ineinander anstatt nur in euch verlieben. Doch wozu der ganze Spaß? Corinne Busche sagt dazu im Interview, dass es abschreckend sein kann, wenn sich die Begleiter*innen ganz an die spielende Person anpassen.

Deswegen wollte man bei Veilguard wieder weg von der “playersexuality“, um realistischere Charaktere zu zeichnen, deren (Liebes-)Leben sich nicht nur um den oder die Protagonist*in dreht.

Dragon Age: The Veilguard soll im Herbst 2024 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S erscheinen.

Freut ihr euch schon auf die Romanzen in Veilguard oder ist das für euch nur ein kleiner Faktor in Videospielen?