Dragon Age: The Veilguard zeigt überraschend jetzt schon erstes Gameplay und es sieht fast schon unverschämt gut aus

Das Gameplay von Dragon Age: The Veilguard sieht bislang ziemlich gut aus.

Der Trailer zu Dragon Age: The Veilguard (ehemals DA: Dreadwolf) auf dem Xbox Showcase gestern hatte die Meinungen der Fans ziemlich gespalten. Während die einen sich über den ersten Blick auf die Companions gefreut haben, haben andere lamentiert, dass das gezeigte Material mehr nach einem Hero-Shooter als nach Dragon Age aussehe.

Es sieht aber ganz so aus, als könnte diese Sorge am Ende unbegründet sein. Zumindest hat uns der erste kurze Blick auf das Gameplay jetzt ziemlich positiv gestimmt.

Dragon Age: The Veilguard zeigt erstes Gameplay

Der große Gameplay-Reveal zum vierten Ableger der Dragon Age-Reihe soll eigentlich erst morgen kommen. Dann bekommen wir auch gleich 15 Minuten Gameplay am Stück zu sehen. Entwickler BioWare hat es sich aber nicht nehmen lassen, schon jetzt einen 24-sekündigen Teaser zum Reveal morgen rauszubringen.

Und der sieht nicht nur um einiges düsterer und stimmungsvoller aus als der letzte Trailer, sondern auch richtig schick. Aber schaut euch den kurzen Clip am besten einfach selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zu sehen ist hier, wie unser Charakter zusammen mit Varric in einer riesigen Stadt ankommt, die in atmosphärische Beleuchtung gehüllt ist. Der Regen auf den Straßen und der Nebel in der Ferne tun ihr übriges für die Stimmung.

Anscheinend bekommen wir hier eine Szene ziemlich weit am Anfang des Spiels zu sehen. Die aktuelle Aufgabe unserers Charakters ist es nämlich, Neve Gallus zu finden und Harding zu treffen – wie wir dank des gestrigen Trailers endlich wissen, sind das zwei unserer möglichen Companions in Veilguard. Anscheinend müssen wir sie hier also erst noch einsammeln.

Da wir ebenfalls wissen, dass die Detektivin Neve in Minrathous, der Hauptstadt von Tevinter, arbeitet, dürfte es sich hier um genau diese Stadt handeln. Vermutlich werden wir im Verlauf des Spiels hier also noch so einiges an Zeit verbringen.

Lange müssen wir uns übrigens nicht gedulden, ehe wir mehr als diesen kleinen Schnipsel an Gameplay zu Gesicht bekommen: Schon am morgigen Dienstag, also am 10. Juni, gibt es 15 Minuten neues Material am Stück zu sehen. Der Gameplay-Reveal startet um 17 Uhr deutscher Zeit.

Was haltet ihr von den gezeigten Szenen? Haben sie euch mehr überzeigt als der letzte Trailer oder hat der euch vielleicht sogar besser gefallen?