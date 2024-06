Dragon Age: The Veilguard - Alle Companions samt Fraktionen, Klassen und möglichen Romanzen-Optionen

Taash wird eine unserer sieben Companions in Dragon Age: The Veilguard.

Dragon Age: The Veilguard hat frisch einen neuen Trailer spendiert bekommen, der alle sieben Companions einmal vorstellt. Dabei dürftet ihr das ein oder andere Gesicht oder zumindest die Namen wiedererkannt haben, viele der Charaktere hatten nämlich in den Spielen, Büchern oder Comics bereits einen Auftritt. Wir stellen euch alle Begleiter*innen hier noch einmal vor.

Hier gibt es auch noch einmal den Trailer mit allen:

2:07 Neuer Dragon Age 4-Trailer ist da und nennt Release-Zeitraum von The Veilguard

Das sind alle Companions in Dragon Age: The Veilguard

Lace Harding

zugehörige Fraktion : Inquisition (ehemals)

: Inquisition (ehemals) Klasse : Schurkin

: Schurkin mögliche Romanze: männlich und weiblich

Die kastenlose Zwergin Harding dürften die meisten von euch aus Dragon Age: Inquisition kennen, wo sie der Inquisition als Späherin zur Seite steht. Sie hat aber auch im Comic The Missing zusammen mit Varric einen Auftritt.

Harding ist zwar keine offizielle Romanzenoption in Inquisition, es ist aber möglich mit ihr zu flirten. Geht man keine andere Beziehung ein, kann man die Romanze mit ihr im Eindringling-DLC bestätigen. Eine Romanze sowohl für weibliche als auch männliche Charaktere in The Veilguard könnte also möglich sein.

Neve Gallus

zugehörige Fraktion : Shadow Dragons

: Shadow Dragons Klasse : Magierin

: Magierin mögliche Romanze: unbekannt

Neve Gallus hat ebenfalls bereits einen Auftritt in The Missing, ebenso wie in der Kurzgeschichten-Sammlung Tevinter Nights. Sie ist eine menschliche Detektivin, die zu den Shadow Dragons gehört – einer Organisation, die sich gegen die Skalverei in Tevinter auflehnt.

Lucanis Dellamorte

zugehörige Fraktion : Antivan Crows

: Antivan Crows Klasse : Schurke

: Schurke mögliche Romanze: unbekannt

Lucanis tritt ebenfalls in den Tevinter Nights-Kurzgeschichten auf. Er ist ein Assassine und Magierjäger, der Teil der Antivan Crows ist – einer Organisation aus Dieben, Spionen und Assassinen. Er ist der Enkel von Caterina Dellamorte, einer der Anführer*innen der Crows und soll wohl ihr Nachfolger werden, obwohl er daran wenig Interesse hat.

Bellara

zugehörige Fraktion : Veil Jumpers

: Veil Jumpers Klasse : Schurkin

: Schurkin mögliche Romanze: unbekannt

Die Elfin Bellara ist ein komplett neuer Charakter in The Veilguard und Teil der Veil Jumpers, oder Schleier-Springer, die hauptsächlich im Arlathan-Wald agieren.

Emmerich Volkarin

zugehörige Fraktion : Mortalitasi

: Mortalitasi Klasse : Magier

: Magier mögliche Romanze: unbekannt

Emmerich kennen wir aus Tevinter Nights und der Kurzgeschichte The Flame Eternal. Der Nekromant ist Teil der Mourn Watch, einer Untergruppe der mächtigen Mortalitasi-Magier aus Nevarra.

Davrin

zugehörige Fraktion : Grey Wardens

: Grey Wardens Klasse : Kämpfer

: Kämpfer mögliche Romanze: unbekannt

Natürlich dürfen auch die Grey Wardens in Dragon Age: The Veilguard nicht fehlen und diesmal werden sie vom Elfen Davrin vertreten. Viel mehr ist über ihn noch nicht bekannt, es scheint aber ganz so, als hätte er einen kleinen Greifen-Begleiter.

Taash

zugehörige Fraktion : Lords of Fortune

: Lords of Fortune Klasse : Kämpferin

: Kämpferin mögliche Romanze: unbekannt

Die Qunari Taash ist ebenfalls ein komplett neuer Charakter in Veilguard. Bislang wissen wir eigentlich nur, dass die Qunari eine Drachenjägerin ist und entsprechend zur Schatz-/ und Monsterjäger-Gilde der Lords of Fortunte gehören dürfte.

Mehr Infos schon bald

Bislang wissen wir abseits dieser Infos zu den Begleiter*innen nur, dass wir diesmal auf unseren Reisen jeweils nur zwei der insgesamt sieben Companions gleichzeitig dabei haben können. Auch welche Romanzenoptionen es geben wird, steht noch aus.

Immerhin müssen wir uns aber nicht mehr allzu lange gedulden, ehe wir mehr erfahren. Am 11. Juni um 17 Uhr deutscher Zeit gibt es nämlich 15 Minuten Gameplay zu sehen, die wir auf GamePro live mitbegleiten.

Welcher der Companions ist bisher euer Favorit? Wisst ihr schon, wen ihr auf Reisen mitnehmen werdet?