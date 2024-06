Dragon Age: The Veilguard - Heute gibt's endlich 15 Minuten Gameplay aus dem 'Dreadwolf'-Spiel: Alle Infos im Ticker

Heute wird es endlich etwas konkreter, was uns in Dragon Age: The Veilguard, vormals 'Dreadwolf', erwartet. BioWare und EA zeigen erstmals Gameplay. Hier gibt's alle Infos und Updates.