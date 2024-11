Dragon Age: The Veilguard - Griffons nach Arlathan oder zu den Grauen Wächtern schicken - Diese Auswirkung hat es für Davrin

Wie werdet ihr euch für Assan und seine Geschwister entscheiden?

Wie in allen anderen Teilen der Serie auch geht es in Dragon Age: The Veilguard um Entscheidungen. Manche haben direkte Auswirkungen, andere erst viel später oder sogar in nachfolgenden Spielen. Die Qual der Wahl habt ihr auch während der letzten Companion Quest mit Davrin. Denn dann müsst ihr entscheiden, wie es mit den Griffons weitergehen soll.

Der Arlathan Wald oder die Grauen Wächter?

Nachdem ihr während der Quest “Gottlos und Verloren” die Finsterheulerin endgültig besiegt habt, folgt die große Entscheidung. Denn nun kommt es darauf an, was ihr mit den anderen Griffon-Jungtieren anfangen sollt.

Zum einen könnt ihr den Griffons dieselbe Ausbildung zugutekommen lassen wie Assan. Sie kehren zu den Grauen Wächtern zurück und werden zu einem Symbol der Hoffnung, mit dem ihr die Wächter wieder stärkt.

Nach den Schrecken, die ihr in den Krypten der Grauen Wächter gesehen habt, wollt ihr aber vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Assan hat das Potenzial gezeigt, andere Kreaturen zu beschützen, sodass ihr die Greifen auch zur Ausbildung in den Arlathan Wald schicken könnt.

Auswirkung auf das Ende

Eine wirkliche Story-Auswirkung auf das Ende gibt es nicht. Tatsächlich ändert sich nur eines der Bilder, die während des Abspanns wichtige Handlungspunkte noch mal zusammenfassen.

So oder so sind die Greifen mit ihrer neuen Rolle zufrieden und auch Davrin ist mit beiden Lösungen einverstanden. Ihr solltet hier also eurem Herzen folgen. Denn wer weiß?

Vielleicht wird die Entscheidung in Dragon Age 5 wieder aufgegriffen, das im geheimen Ende schon angeteast wurde.

0:57 Dragon Age: The Veilguard - Wir zeigen euch das geheime Ende des Spiels

Allerdings hat die Entscheidung Auswirkungen auf Davrin und wie er euch weiterhin im Kampf unterstützt.

Die Grauen Wächter

Wenn ihr die Greifen zu den Grauen Wächtern schickt, dann stärkt ihr eure eigene Defensive, könnt Davrins Fähigkeiten häufiger einsetzen und verursacht mehr Feuerschaden.

Fähigkeit der Schleierwacht (Beschützer): Assan-Fähigkeiten haben eine um 25% verkürzte Regenerationszeit und Assan-Fähigkeiten gewähren bei Benutzung Abwehren .

Assan-Fähigkeiten haben eine um 25% verkürzte Regenerationszeit und Assan-Fähigkeiten gewähren bei Benutzung . Rüstung (Wohltäter der Grauen): Detonationsschaden gilt jetzt als Feuerschaden und ihr verursacht 25% mehr Feuerschaden für jeden Brennend-Stapel auf dem Ziel.

Falls ihr viel mit Feuerschaden arbeitet, wie in unserer empfohlenen Magier-Skillung, dann solltet ihr diese Spezialisierung wählen, auch wenn Davrins Rüstung Geschmackssache ist.

Der Arlathan Wald

Sind die Greifen die neuen Beschützer des Waldes, dann stärkt ihr nicht nur schwere Angriffe, sondern lasst Gegner auch viel besser straucheln.

Fähigkeit der Schleierwacht (Schlachtenmeister): Assan-Fähigkeiten verursachen 25% mehr Schaden und Assan-Fähigkeiten gewähren bei Benutzung Präzision .

Assan-Fähigkeiten verursachen 25% mehr Schaden und Assan-Fähigkeiten gewähren bei Benutzung . Rüstung (Wohltäter des Wildwaldes): Detonationen von gestrauchelten Gegnern bewirkt Straucheln bei allen Gegnern und das Straucheln durch Detonieren ist um 10% pro getroffenem Gegner erhöht.

Damit ergänzt sich Davrin hervorragend mit unserer Krieger-Skillung, bei der jeder Block die Gegner straucheln lässt.

Wie habt ihr euch entschieden?