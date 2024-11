Trotz Kontroversen und bombastischer Konkurrenz: Dragon Age: The Veilguard war euer Gaming-Highlight im Oktober

Neve hat den Sekt schon bereit gestellt.

Wie schon in den vergangenen Monaten haben wir euch auch diesen Monat die Frage gestellt, welches Spiel aus dem Vormonat euch am meisten begeistert hat. Ihr habt fleißig abgestimmt und dabei zwei Spiele besonders hervorgehoben.

Das Spannende daran: Als wir euch einen Monat zuvor gefragt haben, auf welche Spiele ihr euch am meisten freut, waren ebenfalls diese beiden Titel auf Platz 1 und 2 – allerdings noch mit vertauschten Platzierungen.

Dragon Age und Silent Hill waren eure Highlights im Oktober

Bevor wir zu den beiden Gewinner-Titeln kommen, schauen wir uns zumindest noch den dritten Platz an. Mit 14 % aller Stimmen hat Call of Duty: Black Ops 6 die Bronze Medaille abgeräumt und auch im GamePro-Test konnte der diesjährige Ableger der berühmten Shooter-Reihe überzeugen.

Mit großem Vorsprung kommt auf Platz 2 dann das Silent Hill 2 Remake. Ganze 21 % von euch haben für das Horror-Abenteuer von James Sunderland und der mysteriösen Aufarbeitung seiner Vergangenheit gestimmt.

Tatsächlich haben wir den Titel sehr weit oben erwartet, so begeistert wie ihr euch in den Kommentaren über das Spiel gezeigt habt – und eben auch weil es im Voraus zum meist erwarteten Titel gewählt hattet.

Auf dem ersten Platz landet das neueste, große Rollenspiel von Bioware: Dragon Age: The Veilguard. Das Spiel hat nicht nur Testerin Eleen und alle Mittestenden überzeugt, sondern auch euch, denn stolze 25 % haben für das Action-Rollenspiel gestimmt.

Das ist nicht nur spannend, weil das Spiel wie bereits erwähnt bei uns etwas wenig heiß erwartet wurde, als Silent Hill 2, sondern auch mit einigen Kontroversen zu kämpfen hatte. In jedem Fall waren viele von euch vom neuen Abenteuer in Thedas begeistert.

Alle weiteren Platzierungen könnt ihr hier nachlesen:

In den deutschen Verkaufscharts für den Oktober sieht das Ranking übrigens etwas anders aus. Dort belegt Call of Duty nämlich den ersten Platz. Dragon Age landet, gefolgt von Silent auf Platz 7, "nur" auf Platz 6. Allerdings ist das Spiel auch erst am 31. Oktober erschienen und lässt so trotzdem bemerkenswerte Titel wie Metaphor: ReFantazio (Platz 13) oder den Dauerverkaufsschlager GTA 5 (Platz 8) hinter sich.

Der Monat hatte es auf jeden Fall in sich und wir fragen uns schon: Wann sollen wir die ganzen Spiele eigentlich zocken? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Ergebnis erwartet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!