"Ich hatte sie gewarnt": Diese Dragon Ball-Umsetzung hat Toriyamas Ratschläge komplett ignoriert - und das war ein Fehler

Ohne Dragonball Evolution gäbe es vermutlich kein Dragon Ball Super - weil die Filmmacher nicht auf Akira Toriyama (!) selbst hören wollten. (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation)

Es gibt Filme, die wären besser in der Ideen-Schublade geblieben. Im Universum der Live-Action-Umsetzungen von Animeserien dürfte das 2009 erschienene Dragonball Evolution nach einhelliger Meinung ganz, ganz unten in den Stapel gehören: Der Film gehört zu den kritisiertesten, zerrissensten und unbeliebtesten Realverfilmungen aller Anime-Zeiten.

So schlimm hätte es nicht kommen müssen - hätten die Macher hinter Evolution nur auf den Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama gehört.

2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

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Was Toriyama an Dragonball Evolution störte

Die verstorbene Manga-Legende äußerte sich kurz nach dem Erscheinen des Films im Interview mit Asahi Shimbun Digital (via Kanzenshuu) enorm kritisch und erklärte, dass er aktiv versuchte, Einfluss zu nehmen - und niemand im Produktionsteam etwas davon wissen wollte:

Das Drehbuch hatte zu wenig Verständnis davon, was die Welt und seine Charakteristiken ausmacht. Ich habe sie gewarnt und Änderungen vorgeschlagen, aber stattdessen schienen sie ein seltsames Selbstbewusstsein zu haben und hörten nicht wirklich auf mich.

Unter anderem wurde Goku im fertigen Film als pubertierender Schüler dargestellt, der auf einer Schulparty Mobber bekämpft – eine Auslegung, die laut Toriyamas Aussagen weit vom eigentlichen Charakter entfernt war.

Die Realverfilmung zu Dragon Ball hat sich so einige Feiheiten genommen. (© 20th Century Studios)

Immerhin: In einem ausführlichen Reddit-Beitrag von "thickwonga", der sich tief mit den Hintergründen rund um das Versagen von Dragonball Evolution befasst, wird auch nahegelegt, dass Toriyamas Ideen wenigstens ein kleines bisschen berücksichtigt wurden.

Demnach habe Toriyama darauf bestanden, die Handlung näher an der Serienlogik zu verankern, und das Team habe einige seiner Punkte berücksichtigt.

Das bedeutet aber auch: Der fertige Film war ein Stück näher am Manga-Original als das ursprüngliche Drehbuch – was uns Sorgen über die "ursprüngliche" Vision des Films bereitet.

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All der fehlenden Qualität zum Trotz hatte Dragonball Evolution ein ironisch gutes Erbe hinterlassen: Der Film war so schlecht, dass Toriyama sich fast schon gezwungen sah, wieder zurückzukehren.

Am Ende entstand aus dieser Entscheidung nicht nur der "Battle of Gods" genannte Film, sondern auch Dragon Ball Super – und dieses Mal sorgte Toriyama auch dafür, dass auf ihn gehört wird.

Der Drehbuchautor von Dragonball Evolution, Ben Ramsey, entschuldigte sich (via Dao of Dragonball) übrigens 2016 öffentlich bei den Fans für den Film.

Und gab offen zu, das Drehbuch damals hauptsächlich wegen des Geldes geschrieben zu haben, ohne selbst eine echte Verbindung zur Vorlage zu haben.

Habt ihr Live-Action-Umsetzungen von Dragon Ball komplett aufgegeben oder würdet ihr einem zweiten Versuch eine Chance geben?