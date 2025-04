Dragon Ball-Fan berührte mit einem Brief Akira Toriyama so sehr, dass der Schöpfer ihn im Manga noch einmal mit einer Antwort abgedruckt hat

Ein Fan zeigt Akira Toriyama, dass er sich auch einmal entspannen darf und bringt ihm Mitgefühl entgegen. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Mit dem großen Erfolg von Dragon Ball entstand eine Erwartungshaltung gegenüber dem Schöpfer Akira Toriyama. Fans fieberten jedem neuen Kapitel entgegen oder warteten sehnsüchtig auf die nächste Folge des Animes, während der Verlag Shueisha den Mangaka immer stärker unter Druck setzte, neue Story-Inhalte zu liefern. Dragon Ball sollte nicht enden.

Inmitten dieses enormen Drucks und der ständig knappen Deadlines, die Toriyama bei seinen vielen Projekten einhalten musste, berührte ihn der Brief eines Fans besonders.

Der Fan erinnerte ihn daran, dass er sich nicht zu viel Druck machen darf und auch mal Zeit für sich selbst nehmen kann.

Akira Toriyama war zweifellos ein legendärer Mangaka, der mit Dragon Ball die Welt der Mangas und Animes stark bereichert und beeinflusst hat. In jedem Dragon Ball-Band gab es einen kleinen Abschnitt, in dem er Leserbriefe abdrucken ließ und beantwortete.

Darunter waren viele Fragen von Fans, die sich um Dragon Ball oder seine Arbeit drehten. Viele dieser Briefe lobten und feierten seine Geschichten, seinen Schreibstil, waren neugierig auf seine Karriere oder sein Leben abseits der Arbeit.

Ein bestimmter Fanbrief hat den Schöpfer von Dragon Ball aber besonders tief berührt. Yoshitaka Miyabe dankte Toriyama in seinem Brief fürs Schaffen der Serie und die Freude, die er jedes Mal beim Lesen empfand.

Was Akira Toriyama jedoch besonders berührte, war der zweite Teil des Briefes, in dem Miyabe den Mangaka daran erinnerte, auf sich selbst aufzupassen und sich nicht komplett “auszubrennen”. Außerdem fügte Miyabe am Ende seines Briefes hinzu, dass Toriyama ihm nicht antworten müsse. Schließlich wisse er ja, wie beschäftigt Mangakas seien.

Miyabes Fanbrief scheint Akira Toriyama viel bedeutet zu haben, denn der Dragon Ball-Schöpfer hat diese besondere Nachricht im 12. Manga-Band abgedruckt und sehr herzlich beantwortet.

Hier könnt ihr den Ausschnitt und Akira Toriyamas Kommentar dazu lesen:

