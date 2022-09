Dragon Ball: Nicht Broly ist der ungewöhnlichste Saiyajin, sondern ein ganz anderer Charakter

Achtung, dieser Artikel entgält Spoiler zu Dragon Ball!

In Dragon Ball gibt es diverse Figuren und Charaktere, die sich in jeglicher Hinsicht gegenseitig übertrumpfen. Einerseits dreht sich vieles natürlich um die Stärke, aber nicht nur. Hier widmen wir uns einer ganz besonderen Rarität, einem echten Ausreißer. Und nein, es geht dabei nicht um den wirklich außergewöhnlichen Broly. Auch wenn der ein Legendärer Super-Saiyajin und damit extrem selten ist.

Broly ist ein seltener Kämpfer, aber das reicht nicht aus

Broly zählt zu den stärksten Kämpfern des gesamten Dragon Ball-Multiversums. Das liegt daran, dass wir es hier nicht mit einem normalen Menschen oder regulären Saiyajin zu tun haben. Nein, Broly ist ein sogenannter Legendärer Super-Saiyajin.

Das bedeutet, dass Broly auch so und von sich aus viel stärker ist als alle anderen – komplett ohne Training. Kaum auszumalen also, was uns bevorsteht, wenn Broly seine Wutausbrüche steuern kann und so richtig anfängt zu trainieren.

13 0 Dragon Ball Z Autor stellt klar, dass Broly der stärkste Kämpfer ist

Der Legende nach kommt so ein Legendärer Super-Saiyajin nur alle tausend Jahre vor. Das macht den grünlichen Saiyajin mit eingebautem Berserker-Modus natürlich extrem selten und außergewöhnlich. Aber es gibt da einen Saiyajin, der noch mehr aus der Reihe tanzt und ungewöhnlicher ist beziehungsweise seltener vorkommt.

Der Titel des ungewöhnlichsten Dragon Ball-Saiyajin geht an...

...Trunks! Richtig gelesen: Trunks kennt ihr wahrscheinlich noch aus den alten Dragon Ball Z-Folgen. Der Kämpfer kommt aus der Zukunft und macht einfach so mir nichts, dir nichts, kurzen Prozess mit Freezer. Aber die Besonderheit von Trunks liegt nicht in seiner Stärke oder den Zeitreisen, nein.

Trunks Haare machen den Unterschied: Die Haarfarbe spielt bei Dragon Ball traditionell eine große Rolle. Verwandelt sich ein Saiyajin in einen Super-Saiyajin, werden die Haare gelb. Später gibt es Transformationen und Power-Stufen mit blauen, roten oder silbernen Haaren. Aber am Anfang und im Normalzustand haben sie alle schwarze Haare. Außer Trunks.

Als Trunks zum ersten Mal auftaucht, kann Vegeta nicht glauben, dass er wirklich ein Saiyajin sein soll. Dass das nicht sein könne, macht er vor allem an der Haarfarbe fest. Immerhin hätten sämtliche Saiyajins seit jeher normalerweise schwarze Haare. Das gilt sogar später noch, und auch für Halb-Saiyajins wie Son-Gohan oder in anderen Gegenden des Multiversums, wie zum Beispiel die Saiyajins aus Universum 6.

Außerdem gibt es in Universum 6 mit Kale sogar noch einen weiteren Legendären Super-Saiyajin neben Broly. Obwohl die eigentlich nur alle 1000 Jahre vorkommen, können dank des Multiversums sogar zwei gleichzeitig existieren. Aber bisher gibt es keinen anderen Saiyajin mit blau-violetten Haaren in der normalen Standard-Form, wie sie Trunks hat (via: ScreenRant).

Wen findet ihr cooler: Trunks, Broly oder Kale?