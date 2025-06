PS Plus - Legendäres Cyberpunk-PS2 Spiel ab morgen gratis verfügbar: Schnappt euch diesen Klassiker mit Premium

PS Plus Premium gewährt euch morgen Zugriff auf einen weiteren Klassiker.

Die PlayStation Plus-Party geht weiter. Nachdem Sony in der letzten Woche den Großteil der PS Plus Extra- und Premium-Titel des Monats Juni veröffentlicht hat, können sich alle Premium-Mitglieder schon morgen auf das nächste Bonus-Spiel freuen.

Der Cyberpunk-Klassiker Deus Ex: The Conspiracy wird Teil der Premium-Bibliothek und ist sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 spielbar.

Ab wann ist Deus Ex bei PS Plus Premium? Ab morgen, dem 17. Juni 2025.

Das steckt hinter Deus Ex: The Conspiracy

Deus Ex: The Conspiracy ist ein Action-RPG mit Stealth und Ego-Shooter-Elementen. Hierbei handelt es sich um den 2002 veröffentlichten PS2-Port des originalen Deus Ex, das zwei Jahre zuvor das Licht der Welt erblickte.

Die meisten unter euch kennen den Titel Deus Ex wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit den beiden zuletzt veröffentlichten Serienablegern mit Adam Jensen in der Hauptrolle: Human Revolution (2011) und Mankind Divided (2016). Wer in die Anfänge der dystopischen Cyberpunk-Reihe eintauchen will, sollte sich Deus Ex: The Conspiracy definitiv anschauen.

Auf Metacritic steht (das originale Deus Ex) bei einem durchschnittlichen Review-Score von 90 Punkten und gilt in puncto Atmosphäre und Tiefe eurer Entscheidungen als Vorreiter für etliche moderne Genre-Vertreter wie zum Beispiel Cyberpunk 2077.

Darum geht es: In einer düsteren Cyberpunk-Version des Jahres 2050 stolpert ihr als UNATCO-Agent JC Denton in eine Verschwörung um die begrenzten Vorräte des Heilmittels einer tödlichen Seuche. Dabei könnt ihr euren Helden durch Nano-Implantate zum Einzelkämpfer, Scharfschützen oder lautlosen Hacker aufrüsten, ganz wie ihr wollt.

Welche Spiele gibt es im Juni 2025 außerdem bei PlayStation Plus?

Eine Übersicht über die Essential-Titel dieses Monats findet ihr hier:

Neben Deus Ex können sich Mitglieder von Extra und Premium über 14 weitere Titel freuen, darunter FBC: Firebreak, Battlefield 2042 sowie Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2.

Die vollständige Liste findet ihr hier:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo: Essential, Extra und Premium

Ihr habt noch kein PlayStation Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PlayStation Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Werdet ihr euch Deus Ex schnappen?