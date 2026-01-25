Läuft gerade Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren
Myki Trieu
25.01.2026 | 17:20 Uhr

Im Rahmen der Genkidamatsuri enthüllt Bandai Namco ihre Zukunftspläne zu Dragon Ball: Sparking! Zero. Anstelle von nur weiteren spielbaren Charakteren, sollen Spieler*innen auch zusätzliche Szenarien und Singleplayer-Inhalte bekommen. Dazu offenbarte Bandai Namco im neuestem DLC-Trailer zu Sparking! Zero ihre Roadmap für 2026 und, was Spieler*innen in Zukunft erwarten können.

Mehr Informationen zu den einzelnen DLC-Plänen gibt es im April zur Dragon Ball Battle Hour-Veranstaltung.
