Crunchyroll ausgestochen: Prime Video schnappt sich die Streaming-Rechte für ein Anime-Highlight des Jahres

Motoko Kusanagi kehrt zurück: Der neue "The Ghost in the Shell"-Anime von Science Saru erscheint im Juli 2026 exklusiv auf Prime Video. (© Masamune Shisow / Science Saru)

Im Mai 2024 feierte "Ghost in the Shell" den 35. Jahrestag der Erstveröffentlichung des Mangas von Masamune Shirow mit der Ankündigung eines neuen Anime, der in diesem Jahr eine originalgetreue Umsetzung liefern soll. Bis hierhin war allerdings nicht klar, wer die im Juli 2026 startende Serie übertragen wird.

Jetzt steht fest: Nicht Crunchyroll als führende Anime-Plattform im Westen, sondern Amazon Prime Video konnte sich die Rechte an "The Ghost in the Shell" sichern. Dies erklärte der Prime Video-Vizepräsident in den Regionen Asien-Pazifik und Australien/Neuseeland Gaurav Gandhi im Rahmen eines "Prime Video Presents"-Events (via Deadline).

Kult-Animationsstudio am Steuer

Außerhalb des obigen Trailers zu "The Ghost in the Shell" sowie dem Versprechen, dass die zwischen 1989 und 1991 erschienene Mangavorlage möglichst genau umgesetzt werden soll, ist noch nicht allzuviel über die Adaption bekannt.

Sicher ist lediglich, dass Science Saru sich als Animationsstudio verantwortlich zeichnet. Der Name dürfte für Fans des Klassikers einiges an Hoffnung auslösen; immerhin hat Science Saru mit Dandadan, Devilman Crybaby oder Inu-Oh einige Kult-Anime produziert - und das war nur eine Auswahl an Studio-Hits.

Und auch anderweitig sind einige prominente Namen bei der 2026-Umsetzung von Ghost in the Shell an Bord:

Für die Regie steht indes der als "Moko-chan" bekannte Touma Kimura zur Verfügung, der sich neben den genannten Science Saru-Serien auch als Animator von "Scott Pilgrim Takes Off" einen Namen gemacht hat.

Shûhei Handa (Darling in the Franxx, Kill la Kill, SSSS.Gridman) ist indes als Animations-Chef an Bord.

Weitere Details zu Episodenanzahl, Synchronsprecher*innen und einer möglichen deutschen Lokalisierung von The Ghost in the Shell sind allerdings noch nicht bekannt. Mit dem Release-Termin im Juli rückt die Veröffentlichung aber immer näher, sodass weitere Ankündigungen in den kommenden Wochen zu erwarten sind.

