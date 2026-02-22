Dragon Ball: C18 glaubte eine Zeit lang, dass Vegeta sich im Cyborg-Arc absichtlich von ihnen vermöbeln ließ

Android 18 dominierte Vegeta im Kampf so deutlich, dass sie seine Schwäche zunächst für eine bewusste Strategie hielt. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Der Cell-Arc in Dragon Ball Z hat uns so einige legendäre Kämpfe beschert - insbesondere auch, weil unsere Held*innen teils ordentliche Niederlagen einstecken mussten. Eine der größten Demütigungen widerfuhr Vegeta, der gegen Android C18 nahezu chancenlos war.

Ein nur kurz darauffolgendes Duell ließ C18 aber am Ausgang des Kampfes mit Vegeta zweifeln: Hatte der Saiyajin-Prinz seine Schwäche nur vorgegaukelt?

Ein so großer Kräfteunterschied, dass es sich nur um Taktik handeln kann?

Um die Reaktion von C18 zu verstehen, müssen wir den ursprünglichen Kampf zwischen ihr und Vegeta betrachten: Während der Saiyajin-Prinz zunächst durchaus Treffer landen konnte und Android 18 sogar sichtbar beschädigte, wurde schnell klar, dass die Cyborg-Kämpferin über entscheidende Vorteile verfügte.

Piccolo erkannte als Erster das grundlegende Problem: Vegeta verlor kontinuierlich an Ausdauer, während Android 18 keinerlei Energieverlust erlitt.

Dieser Unterschied führte letztlich zu Vegetas brutaler Niederlage, bei der Android 18 ihm den linken Arm brach.

Die Niederlage gegen Android 18 markierte einen neuerlichen Tiefpunkt für Vegeta. Der Saiyajin-Prinz hatte nach einem kurzen Training gerade erst das Gefühl, seinen Rivalen Goku übertroffen zu haben - nur um dann von einer Gegnerin dominiert zu werden, die mit ihm spielte.

Während Vegetas darauffolgenden Kampf gegen Imperfect Cell ließ sie sich zu folgender Aussage hinreißen:

Wollte Vegeta sich im Kampf gegen uns schwächer darstellen, als er ist?

Die Situation im Kampf gegen Imperfect Cell hat C18 - im Gegensatz zu ihrem Kampf mit Vegeta - komplett falsch eingeschätzt. Das bemerkt auch der neben ihr liegende und verletzte Android C16. Dieser deduziert korrekt, dass "in den vergangenen Tagen etwas mit Vegeta passiert sein muss".

Das "etwas" ist ein Ausflug in den Raum von Geist und Zeit, in dem Vegeta innerhalb von nur einem Tag das Äquivalent von einem Jahr zum Training nutzte und sich so auf ein neues Level hob, mit dem der Saiyajin-Prinz wiederum Imperfect Cell nach Belieben dominieren konnte.

Diese Dominanz wurde schließlich auch zu Vegetas Untergang, denn der Kräfteunterschied ließ den stolzen Saiyajin so arrogant werden, dass er Cells ultimative Transformation zuließ - und anschließend den Kürzeren zog.

