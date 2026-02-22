Dragon Ball: C18 glaubte eine Zeit lang, dass Vegeta sich im Cyborg-Arc absichtlich von ihnen vermöbeln ließ

So schnell ändert sich eine Interpretation: Weil Vegeta in der Cell-Saga innerhalb weniger Tage ein komplett anderes Gesicht zeigte, dachte C18 zunächst, dass hinter seiner Niederlage im Kampf gegen sie taktisches Kalkül steckte.

Jusuf Hatic
22.02.2026 | 07:05 Uhr

Android 18 dominierte Vegeta im Kampf so deutlich, dass sie seine Schwäche zunächst für eine bewusste Strategie hielt. (© Akira Toriyama Toei Animation) Android 18 dominierte Vegeta im Kampf so deutlich, dass sie seine Schwäche zunächst für eine bewusste Strategie hielt. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Der Cell-Arc in Dragon Ball Z hat uns so einige legendäre Kämpfe beschert - insbesondere auch, weil unsere Held*innen teils ordentliche Niederlagen einstecken mussten. Eine der größten Demütigungen widerfuhr Vegeta, der gegen Android C18 nahezu chancenlos war.

Ein nur kurz darauffolgendes Duell ließ C18 aber am Ausgang des Kampfes mit Vegeta zweifeln: Hatte der Saiyajin-Prinz seine Schwäche nur vorgegaukelt?

Video starten 1:44 Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2

Ein so großer Kräfteunterschied, dass es sich nur um Taktik handeln kann?

Um die Reaktion von C18 zu verstehen, müssen wir den ursprünglichen Kampf zwischen ihr und Vegeta betrachten: Während der Saiyajin-Prinz zunächst durchaus Treffer landen konnte und Android 18 sogar sichtbar beschädigte, wurde schnell klar, dass die Cyborg-Kämpferin über entscheidende Vorteile verfügte.

Piccolo erkannte als Erster das grundlegende Problem: Vegeta verlor kontinuierlich an Ausdauer, während Android 18 keinerlei Energieverlust erlitt.

  • Dieser Unterschied führte letztlich zu Vegetas brutaler Niederlage, bei der Android 18 ihm den linken Arm brach.
  • Die Niederlage gegen Android 18 markierte einen neuerlichen Tiefpunkt für Vegeta. Der Saiyajin-Prinz hatte nach einem kurzen Training gerade erst das Gefühl, seinen Rivalen Goku übertroffen zu haben - nur um dann von einer Gegnerin dominiert zu werden, die mit ihm spielte.

Während Vegetas darauffolgenden Kampf gegen Imperfect Cell ließ sie sich zu folgender Aussage hinreißen:

Wollte Vegeta sich im Kampf gegen uns schwächer darstellen, als er ist?

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Situation im Kampf gegen Imperfect Cell hat C18 - im Gegensatz zu ihrem Kampf mit Vegeta - komplett falsch eingeschätzt. Das bemerkt auch der neben ihr liegende und verletzte Android C16. Dieser deduziert korrekt, dass "in den vergangenen Tagen etwas mit Vegeta passiert sein muss".

Das "etwas" ist ein Ausflug in den Raum von Geist und Zeit, in dem Vegeta innerhalb von nur einem Tag das Äquivalent von einem Jahr zum Training nutzte und sich so auf ein neues Level hob, mit dem der Saiyajin-Prinz wiederum Imperfect Cell nach Belieben dominieren konnte.

Mehr zum Thema
Dragon Ball Z: Auf den ersten Entwürfen hatte Cell noch Haare auf dem Kopf - so hätte er ausgesehen
von Jusuf Hatic
Dragon Ball Z: Auf den ersten Entwürfen hatte Cell noch Haare auf dem Kopf - so hätte er ausgesehen

Diese Dominanz wurde schließlich auch zu Vegetas Untergang, denn der Kräfteunterschied ließ den stolzen Saiyajin so arrogant werden, dass er Cells ultimative Transformation zuließ - und anschließend den Kürzeren zog.

Welcher Kampf aus der Cell-Saga ist euer Favorit?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Dragon Ball: C18 glaubte eine Zeit lang, dass Vegeta sich im Cyborg-Arc absichtlich von ihnen vermöbeln ließ

vor 15 Minuten

Dragon Ball: C18 glaubte eine Zeit lang, dass Vegeta sich im Cyborg-Arc absichtlich von ihnen vermöbeln ließ
Solo-Entwickler verdiente mit seinem Spiel 38.000 Euro pro Tag - dann entfernte er es von heute auf morgen aus den Stores   2     2

vor 50 Minuten

Solo-Entwickler verdiente mit seinem Spiel 38.000 Euro pro Tag - dann entfernte er es von heute auf morgen aus den Stores
Das ist pures Albtraummaterial: One Piece-Fans realisieren, wie unglaublich unheimlich Robins Teufelskräfte sein können

vor einer Stunde

"Das ist pures Albtraummaterial": One Piece-Fans realisieren, wie unglaublich unheimlich Robins Teufelskräfte sein können
Pärchen schickt Sony eine Einladung zu ihrer Hochzeit, bekommt handgeschriebene Karte und mehrere PS5-Spiele als Geschenk zurück   3  

vor 11 Stunden

Pärchen schickt Sony eine Einladung zu ihrer Hochzeit, bekommt handgeschriebene Karte und mehrere PS5-Spiele als Geschenk zurück
mehr anzeigen