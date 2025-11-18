Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2

Bandai Namco enthüllt weitere neue mächtige Kämpfer und mehr für die zweite Season des MOBA-Ablegers Dragon Ball Gekishin Squadra.

Während es in Season 2 noch mehr Emotes und Skins geben wird, können sich Fans auf drei weitere Saiyajins als spielbare Charaktere freuen: Super-Saiyajin 4 Vegeta (Tank), Ultimate Gohan (Technical) und Legendärer Super-Saiyajin Broly (Damage).

Dragon Ball Gekishin Squadra ist auf PlayStation 5 und 4, Nintendo Switch, Android, iOS und PC (Steam) kostenlos erhältlich. Season 2 startet am 18. November 2025.