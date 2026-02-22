Frieren-Fans knacken den Elfencode aus Staffel 2 und brauchen dafür gerade einmal einen halben Tag

Frieren-Fans entschlüsseln in nur einem halben Tag den Elfencode aus Staffel 2 und machen aus einem kurzen Trailer ein eigenes Kryptografie-Event. (© Kanehito Yamada, Tsubasa Abe / Crunchyroll)

Im Trailer zum Intro-Song der zweiten Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise ist bei etwa 1:04 Minuten für einen kurzen Zeitraum eine mysteriöse Steintafel zu sehen, die zunächst wie klassischer Fantasy-Nonsens aussieht.

In der Praxis entpuppte sich das Ganze aber als vollwertiger Code, den Fans sofort als Herausforderung annahmen - und innerhalb von nur einem halben Tag knackten.

1:37 Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht

Wie Frieren-Fans den Code jagten

Auf dem Discord-Server "Frierencord" bildete sich am 14. Februar spontan ein kleines Team, das die einzelnen Runen ausschnitt, sortierte und auf Wiederholungen prüfte. Schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine eigene Kunstsprache, sondern um ein simples Zeichenersatzsystem für Englisch handelt.

Innerhalb von etwa einer Stunde lag das komplette Alphabet vor - inklusive Platzhaltern für bisher nicht vorkommende Buchstaben wie K, Q, X und Z. In den folgenden Stunden wurde die Inschrift Zeile für Zeile transliteriert und auf Reddit geteilt. Mit dabei ist auch eine Grafik, die alle 28 Zeichen den lateinischen Buchstaben gegenüberstellt.

Der entschlüsselte Text auf der Steintafel stellt sich als eine Art Lobpreisung auf die "marvelous power of libation" heraus - also die "wunderbare Kraft des Alkohols, die Seele zu heben, das Herz zu erleichtern und Freude unter Freundinnen und Freunden zu verbreiten".

Die Inschrift wendet sich direkt an alle, die sie lesen, erinnert an Dankbarkeit und beschreibt sich selbst als ein "Licht, euren Weg zu weisen".

Im unteren Teil wird die Steintafel "im Namen von Milliarde" geschrieben, also der neuen Elfenfigur, die im Trailer vorgestellt wird; Fans vermuten entsprechend, dass sie die Verfasserin oder zumindest das Huldigungsobjekt der Inschrift ist.

Damit dürften auch kommende Elfeninschriften in der zweiten Staffel von Frieren ziemlich einfach zu enträtseln sein. Das zugehörige Alphabet bildet keine eigenständige Sprache, sondern ist gewissermaßen einfach nur klassisches Englisch mit einer eigenständigen Typografie.

Durch herkömmliche Entschlüsselungsmethoden wie Häufigkeitsanalysen oder Mustererkennung ließ sich der "Code" entsprechend schnell knacken - zumindest brauchten die Fans deutlich weniger als Fern in der Serie, die mit magischen Texten ziemlich oft ziemlich lange zu kämpfen hat.

Habt ihr weitere Elfeninschriften in Frieren entdeckt, die ihr jetzt entschlüsseln könnt?