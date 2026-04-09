Dragon Ball: Dieser Antagonist war bis Super in einem anderem Körper gefangen und ihr habt ihn womöglich schon vergessen

Kapitän Ginyu ist der Anführer des Ginyu-Sonderkommandos aus Dragon Ball Z - und hatte die meiste Sendezeit als Frosch. (© Toei Animation / Akira Toriyama)

Dragon Ball Z hat so einige legendäre Bösewichte hervorgebracht, die in den meisten Fällen von den Z-Kämpfern einfach niedergestreckt werden.



Ein solcher hatte aber ein anderes Schicksal durchlebt: Kapitän Ginyu, der vor allem als posender Anführer des gleichnamigen Sonderkommandos unter Freezer bekannt ist, existierte nach seiner Niederlage im Namek-Arc für eine lange Zeit als Frosch weiter.

Wie ein Frosch Ginyus Schicksal bestimmte

Ginyus Kernfähigkeit ist der Körpertausch. Gemeint ist eine Technik, bei der er durch einen Energiestrahl aus seinem Mund - angekündigt durch den Satz "Es geschehe!" - die Seelen mit einem Gegner tauscht. Diese Fähigkeit ist sein größter Trumpf und zugleich sein Verhängnis.

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Auf Namek verlor Ginyu seinen Körpertausch mit Goku, weil er nicht bedacht hatte, dass ein Saiyajin seine volle Kraft nur in Einheit mit dem eigenen Körper entfalten kann. Als er versuchte, erneut die Körper zu tauschen (diesmal mit Vegeta) warf Goku im letzten Moment einen Frosch in die Schussbahn des Energiestrahls.

Das Ergebnis: Ginyus Bewusstsein landete im Körper des Frosches – und der Frosch in Ginyus Körper. Da ein Frosch die für den Körpertausch notwendigen Worte nicht aussprechen kann, war Ginyu in diesem Körper gefangen.

Vegeta verschonte das kleine Tier im Anschluss bewusst; einen Frosch zu töten wäre schließlich unter seiner Würde gewesen.

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In Filler-Episoden des Animes begegnet der Frosch-Ginyu auf der Erde anschließend einer einsamen Bulma. Weil sie sich jemanden zum Reden wünscht, baut sie ein Gerät, das es ihr ermöglicht, seine Sprache zu verstehen – ohne zu ahnen, wer wirklich in dem Frosch steckt.

Tatsächlich gelingt es dem Anführer des Sonderkommandos, mit Bulma die Körper zu tauschen, die nun selbst im Frosch steckt.

Ginyu versucht daraufhin erneut, den Körpertausch einzusetzen – aber dieses Mal wirft Gohan wieder einen Frosch in den Strahl, der die ganze Tauscherei zurücksetzt.

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Am Ende bleibt er dauerhaft auf der Erde und lebt dort als Frosch … bis Dragon Ball Super die Geschichte weiterschreibt.

Ein neuer Körper für Ginyu

Als Freezer nach der Niederlage in Dragon Ball Z wieder auftaucht und Tagoma als seinen neuen Hauptmann mitbringt, wittert der Frosch-Ginyu seine Chance.

Er schreibt das Wort "Tausch" in einer außerirdischen Sprache in den Boden und bringt Tagoma dazu, es laut vorzulesen, was wiederum den Körpertausch aktiviert und Ginyu in Tagomas Körper transferiert.

Damit erhält Ginyu nach Jahren im Froschkörper endlich wieder einen kampffähigen Körper. In Tagomas Form tritt er im Goldener-Freezer-Arc als Antagonist auf, bevor Gohan ihn schließlich besiegt.

Vegeta setzt dem tierischen Treiben dann endgültig ein Ende, indem er Tagomas Körper vernichtet – womit auch Ginyu stirbt und in der Dragon Ball-Hölle landet.

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