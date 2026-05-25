One Piece: Morgans hat sein Gesicht nie gezeigt – ein Fan will jetzt den Grund wissen und die Roger-Piraten stehen im Mittelpunkt

Morgans hat nie sein menschliches Gesicht gezeigt. Eine Fantheorie legt nahe, dass der Chefredakteur einst bei den Roger-Piraten war. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Seit Jahren taucht Morgans in One Piece als einer der schillerndsten Nebenfiguren auf – und doch wissen wir erstaunlich wenig über ihn. Sein menschliches Gesicht hat er in Manga und Anime bislang kein einziges Mal gezeigt.

Laut "NimraenArt" auf X könnte genau das kein Zufall sein. Die zentrale These: Morgans war einst Teil der Roger-Piraten, hat das One Piece gesehen – und verbirgt seither seine Identität hinter seiner Zoan-Tier-Form.

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Drei Indizien für die Morgans-Theorie

NimraenArt führt für die Theorie insgesamt drei konkrete Belege an:

In den Wano-Rückblenden zu Gol D. Rogers Crew soll ein Hintergrundcharakter auffällig viele Gemeinsamkeiten mit Morgans teilen; darunter den gleichen Hut, die identischen drei Knöpfe am Mantel sowie schnabelförmige Gesichtskonturen.

Hinzu kommt, dass Morgans Luffy bereits früh als "fünften Kaiser der Meere" ausrief – eine Einschätzung, die viele im One Piece-Universum überraschte. Die Idee dahinter: Er kannte Joyboys Prophezeiung, weil Roger sie ihm persönlich anvertraut hat.

Als dritter Punkt folgt die Motivfrage. Roger soll auf Laugh Tale gelacht haben, weil die Crew "zu früh" ankam. NimraenArt interpretiert das so, dass Morgans als ehemaliger Zeuge seither die Bühne für Joyboys Rückkehr bereitet. Sein Weltnachrichtenimperium wäre demnach kein Zufall, sondern eine Mission.

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God Valley wirft Fragen auf – aber schließt die Theorie nicht aus

In den Kommentaren gibt es indes auch Gegenstimmen zur Theorie: "FakeMafiaHubs" verweist auf den God Valley-Rückblick.

Morgans ist dort bereits als junger Journalist zu sehen – also nicht als Mitglied von Rogers Crew. Der Hintergrundcharakter könne entsprechend nicht Morgans sein, und damit falle das wichtigste visuelle Argument.

Allerdings relativiert " ThePlatypirate " diesen Einwand. Roger erreichte Laugh Tale erst Jahre nach God Valley, Crewmitglieder wie Oden stießen ebenfalls deutlich später dazu.

" diesen Einwand. Roger erreichte Laugh Tale erst Jahre nach God Valley, Crewmitglieder wie Oden stießen ebenfalls deutlich später dazu. Dass Morgans zum Zeitpunkt von God Valley kein Roger-Pirat war, schließt einen späteren Beitritt also nicht zwingend aus.

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Klar ist indes: Morgans trägt dauerhaft die Form der Vogel-Vogel-Frucht, Modell Albatros – eine seiner wenigen offiziell bestätigten Eigenschaften. Warum er seine Zoan-Form so konsequent beibehält, dass das menschliche Gesicht nie zu sehen ist, hat Eiichiro Oda bis heute nicht erklärt.

Was meint ihr: Steckt hinter Morgans' allgegenwärtiger Tierform wirklich ein Geheimnis – und wenn ja, welches?