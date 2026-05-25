"Ich traue meinen Augen nicht": Forza Horizon 6-Fans können nicht fassen, wie gut das Spiel aussieht

Forza Horizon 6 ist ein ausnehmend hübsches Rennspiel und kann sich auch technisch absolut sehen lassen.

Schon die ersten fünf Forza Horizon-Spiele gehörten zu den hübschesten Vertretern ihrer Zunft. Dass also auch Forza Horizon 6 eine schicke Optik bieten würde, war ziemlich wahrscheinlich – was auch die ersten Trailer und Gameplay-Szenen unterstrichen.

In der vergangenen Woche ist das Open World-Rennspiel offiziell erschienen und obwohl die technische Erwartungshaltung recht hoch war, sind viele Fans ob der grafischen Qualität offenbar hin und weg.

13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Autoplay

Forza Horizon 6-Fans staunen über "fotorealistische" Optik

Dass insbesondere die Grafik von Forza Horizon 6 bei vielen für offene Münder sorgt, dokumentieren zahlreiche Threads und Einträge in den sozialen Netzwerken und dort geteilte Screenshots aus dem Rennspiel.

Stellvertretend hier der Reddit-Post von User Rainy55:

"Buchstäblich Fotorealismus. Ich traue meinen Augen nicht".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Tatsächlich ist die regennasse Straße aus dem Spiel auf den ersten Blick nur kaum bis gar nicht von der Realität zu unterscheiden. Das liegt vor allem an der sehr realistischen Beleuchtung, die im Vergleich zum Vorgängerspiel noch einmal verbessert wurde.

Dazu kommen feine Details wie die Steinchen am Straßenrand oder die Poren im Asphalt – die Japan-Spielwelt von Forza Horizon 6 ist bis in kleinste Feinheiten durchdesignt.

Einem komplett fotorealistischen Eindruck steht lediglich die teils sehr knallige und kräftige Farbgebung entgegen, die Forza Horizon 6 noch sehr klar als Rennspiel erkennbar macht. Wenn man Gameplay-Material per entsprechender Software farbgraduiert – wie es X-User YuTa Horie getan hat – ist der Eindruck noch einmal verblüffender.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber auch ohne Bearbeitung sieht Forza Horizon 6 ausnehmend hübsch aus – und läuft dabei sowohl auf Xbox Series X/S als auch auf dem PC sehr performant.

Playground Games hat mit dem sechsten Ableger in jedem Fall einmal mehr bewiesen, dass sie Spielwelten erschaffen können, die bis ins kleinste Detail durchdacht und stimmig wirken. Auch deshalb darf man auf das nächste Projekt des Studios – Fable – gespannt sein.

Forza Horizon 6 ist seit dem 19. Mai für Xbox Series X/S und den PC erhältlich, eine PlayStation 5-Version soll im Laufe des Jahres erscheinen.

Wer den Game Pass abonniert hat, kann sich abseits der Abokosten ohne weitere Ausgaben von den grafischen Qualitäten des Rennspiels überzeugen. Ich empfehle ausdrücklich, den Fotomodus auszuprobieren – mit dem wirklich fantastische Ergebnisse möglich sind.

Was hat euch an Forza Horizon 6 optisch am meisten beeindruckt?