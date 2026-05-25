Nintendo-Fan spielt im Flugzeug Pokémon HeartGold auf seinem 3DS – die Person neben ihm zockt zufällig Pokémon SoulSilver

Also wenn das kein Schicksal ist, dann wissen wir auch nicht weiter.

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Jonas Herrmann
25.05.2026 | 08:00 Uhr

Die beiden haben natürlich auch Pokémon getauscht. (Bild: Previous-Lab-7906 auf Reddit) Die beiden haben natürlich auch Pokémon getauscht. (Bild: Previous-Lab-7906 auf Reddit)

Ein langer Flug nach Japan bietet sich natürlich perfekt an, um eine ausgedehnte Pokémon-Session einzulegen. Genau das dachten sich zwei Nintendo-Fans unabhängig voneinander. Entsprechend groß war die Überraschung, als sie plötzlich nebeneinander mit dem Spielen anfingen.

Zwei Pokémon-Fans treffen sich zufällig im Flieger

Die Pokémon-Spiele sind perfekt, wenn man eine längere Zeit aussitzen muss, so wie eben auf einer langen Flugreise. Sie sind gleichzeitig spannend und motivierend, aber eben auch nicht zu actionreich oder aufregend, sodass man nicht ständig eine Pause braucht.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Der Reddit-User "Previous-Lab-7906" ist wohl derselben Meinung. Wie er in einem Post schreibt, hat er deshalb für seinen Flug nach Japan seinen 3DS mit Pokémon HeartGold eingepackt. Eigentlich wollte er seine Switch nehmen, wegen der höheren Mobilität wurde es dann aber doch der 3DS.

Im Flugzeug stellte er dann fest, dass die Person direkt neben ihm ebenfalls einen 3DS dabeihatte. Kurz danach stellte sich heraus, dass die Person zudem auch noch ausgerechnet Pokémon SoulSilver darauf spielte, also das Gegenstück zu HeartGold.

Die beiden kamen natürlich ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass sie auch noch in derselben Region unterwegs sind. Um den Moment festzuhalten, haben sie ein paar Pokémon getauscht und ein Foto für Reddit gemacht:

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In den Kommentaren ist die Begeisterung für die Geschichte groß. Mehrere User sind der Meinung, dass es vermutlich ein fantastischer Flug gewesen ist. Viel mehr Glück kann man bei der Sitzverteilung ja eigentlich gar nicht haben.

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Leider wird nicht klar, ob die beiden Pokémon-Fans ihre Kontaktdaten ausgetauscht haben. Einige User schreiben, dass das ganze Schicksal sein muss und die beiden unbedingt beste Freund*innen werden sollen.

Zu guter Letzt wird auch noch ein bisschen über die verschiedenen Nintendo-Handhelds diskutiert. Dabei sind sich viele einig, dass die Switch zwar insgesamt die bessere Konsole sei, der 3DS aber durch sein Design für Reisen einfach nochmal besser geeignet ist.

Was meint ihr? Nehmt ihr auf Reisen lieber eure Switch oder einen 3DS mit?

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