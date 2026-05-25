Dragon Ball: Akira Toriyama wollte den Spezialangriffen eigentlich nie Namen geben – und doch war das Kamehameha das Erste

Son Gokus Kamehameha ist schon legendär. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Heutzutage gehört das Kamehameha nicht nur zu den stärksten Angriffen in Dragon Ball, sondern auch zu den bekanntesten Spezialattacken in der Anime-Geschichte. Dabei war Akira Toriyama sogar anfangs dagegen, den mächtigen Kampftechniken und Angriffen in Dragon Ball überhaupt Namen zu geben – wenn da nicht sein damaliger Editor Torishima gewesen wäre.

Toriyama fand die Bezeichnung der Spezialangriffe unnötig und unrealistisch

Bei einem Interview von 1995 im Magazin “Dragon Ball Daizenshuu 4: World Guide” (via Übersetzung von kanzenshuu) wurde der Dragon Ball-Schöpfer gefragt, wie er auf die unterschiedlichen Bezeichnungen der mächtigen Attacken der Hauptfiguren wie Son Goku, Vegeta und Piccolo kam.



Daraufhin enthüllte Akira Toriyama, dass er es eigentlich ablehnte und nicht mochte, speziellen Kampftechniken einen Namen zuzuschreiben. Als Begründung für diese Abneigung sagte er Folgendes:

“In einem Kampf auf Leben und Tod hat man doch keine Zeit, den Namen jeder Technik auszusprechen. Man wäre schon erledigt, bevor man den Namen der Technik überhaupt herausgeschrien hätte.”

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Dass Toriyama letztlich doch noch den einzelnen Kampftechniken einen Namen gegeben hat, lag an seinem damaligen Editor Torishima. Dieser riet ihm dazu, da es das “Beste” wäre.

Womöglich bezog sich Torishima damals auf einen Trend im Shonen-Bereich, dass die Hauptfiguren beliebter wären, wenn sie eine sonderbare Kampftechnik einsetzen und herausschreien.

Das Kamehameha war die Idee seiner Frau

Zwar schien Toriyama immer noch der Idee abgeneigt zu sein, aber entschied sich dann, als erstes Muten Roshis Spezialattacke einen Namen zu geben – wobei er einige Schwierigkeiten bei der Namensgebung hatte.

Letzten Endes war es seine Frau, die Kamehameha vorgeschlagen hatte. Toriyama fand, dass der Vorschlag perfekt zu Muten Roshis Persönlichkeit passte und übernahm ihn.



Kamehameha ist dabei eine Zusammensetzung aus drei japanischen Wörtern:

Ka Me = Schildkröte

= Schildkröte Ha Me = Wortspiel zu Hametsu: Auf Deutsch Zerstörung. Ha Me bedeutet auch schwierige Situation oder Zwickmühle.

= Wortspiel zu Hametsu: Auf Deutsch Zerstörung. Ha Me bedeutet auch schwierige Situation oder Zwickmühle. Ha = Wellen

Somit war das Kamehameha ein passendes Wortspiel für die Spezialtechnik von Muten Roshi, der auch als Herr der Schildkröten bekannt war.

Für die anderen Figuren hat sich Toriyama selbst die Namen ausgedacht. Dabei versuchte sich der Schöpfer in die Rolle der einzelnen Charaktere zu versetzen und was sie in solchen Momenten sagen würden.

Laut Toriyama passen englische Wörter hervorragend zu Vegeta, weshalb der Saiyajin-Krieger Angriffe wie etwa Garlick Gun oder Final Flash bekam.

Welcher Spezialangriff aus Dragon Ball – abseits von Kamehameha – gefällt euch von der Bezeichnung her am meisten?