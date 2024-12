Dragon Ball Daima ändert nachträglich eine Szene aus DBZ und könnte so einen der beliebtesten Bösewichte zurückholen

Dr. Arins führt nichts gutes im Schilde. (Bild: © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Episode 8 von Dragon Ball Daima und Dr. Arins Rolle im Anime. Solltet ihr die Serie noch nicht so weit geschaut haben, werden euch einige Story-Inhalte vorweggenommen.

Dragon Ball Daima überrascht Fans der beliebten Shonen-Reihe von Akira Toriyama immer wieder mit neuen Story-Inhalten aus dem Dragon Ball-Universum. Mit Episode 8 enthüllt Daima die Anwesenheit eines unerwarteten Daima-Charakters im Kampf gegen den Dämon Boo in Dragon Ball Z – Dr. Arins, Degesus und Shins Schwester!

Dass die Wissenschaftlerin aus dem Dämonenreich beim Kampf dabei war und sogar etwas vom pinken Bösewicht mitgenommen hat, könnte in der Zukunft große Probleme für Son Goku und Co bedeuten. Schließlich ist sie im Besitz der Essenz von Majin Boo.

Dr. Arins könnte die böse Hälfte des rosafarbenen Schurken wieder ins Leben rufen

Könnte die böse Version von Dämon Boo in Dragon Ball Daima zurückkehren? (Bild: © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Schon seit Beginn von Dragon Ball Daima verhält sich Arins verdächtig, und nun wissen die Fans auch endlich den Grund dafür. Die leidenschaftliche Wissenschaftlerin hat offenbar das Ziel, einen neuen, mächtigen Majin zu erschaffen und sucht deshalb Rat bei der großen Hexe Marba, welche Majin Boo erschuf.

In Zusammenarbeit mit der großen Hexe Marba scheint Arins die Essenz von Majin Boo, die sie aus dem Kampf in Dragon Ball Z mitgenommen hat, ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen zu sein. Laut Marba war der ursprüngliche Dämon Boo unkontrollierbar und unglaublich stark.

Doch diesmal scheint sich die Hexe auf die Kontrollierbarkeit konzentriert zu haben und befiehlt Arins, ihre Essenz in die magische Mischung der beiden einzufügen. Dadurch kann die Wissenschaftlerin "es" besser kontrollieren. Es ist nicht bekannt, was die Hexe Marba mit "es meint, aber es ist anzunehmen, dass es sich hierbei um das Experiment der beiden handelt.

Alles deutet also darauf hin, dass Arins entweder eine neue Art des bekannten Majin Boo erschaffen oder den alten rosafarbenen Bösewicht wieder zum Leben erwecken will. Obwohl der Dämon Boo noch lebt und zu den Guten gehört, wurde er damals von seiner bösen Seite getrennt, die schließlich von Son Goku und seinem Trupp besiegt wurde. Arins könnte also mit dem Rest der Essenz in der magischen Mixtur die böse Hälfte des pinken Kämpfers wieder zum Leben erwecken und sogar noch stärker machen.

Sollte dieser Fall eintreten, müssten Son Goku und seine Freund*innen erneut gegen einen altbekannten Gegner antreten – der womöglich noch viel stärker sein dürfte als sein Vorgänger.

Wie ist eure Meinung zur potenziellen Rückkehr des bösen Dämon Boo?