Dragon Ball Daima könnte mehr Episoden haben, als gedacht - diese Aussage macht uns stutzig

Geht Dragon Ball Daima doch länger als gedacht?

Seit dem 11. Oktober erscheint nahezu wöchentlich eine neue Episode von Dragon Ball Daima. Lediglich auf Episode 13 müssen wir uns eine Woche länger gedulden, da der Anime rund um den Jahreswechsel eine kleine Pause einlegt und am 10. Januar auf ADN und Crunchyroll fortgesetzt wird.

Bereits vor Ausstrahlung der ersten Folge sickerte aus offiziellen Quellen durch, dass Daima rund 20 Episoden stark ist und dementsprechend Ende Februar abgeschlossen ist. Doch ist dem wirklich so? Eine neue Aussage macht uns zumindest stutzig.

Hat Dragon Ball Daima doch mehr als 20 Episoden?

Grund für unsere Skepsis ist ein kürzliches Radio-Interview mit Dragon Ball-Produzent Akio Iyoku im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der Marke.

Darauf angesprochen, wie lange Daima läuft, wollte Iyoku weder verraten, wann die letzte Episode erscheint, noch, wie lange der Anime fortgeführt wird. Was zunächst ernüchternd klingt, könnte dennoch weit mehr bedeuten.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Daima ist laut Toei Animation nämlich vollständig abgeschlossen und man sei bereits in der Planung, wie es im Anschluss mit dem Dragon Ball-Anime weitergeht.

Da rund um die letzte Episode bzw. das Ende von Daima zu einem solch fortgeschrittenen Zeitpunkt innerhalb des Anime – zumindest, wenn wir von ca. 20 Episoden ausgehen – jedoch weiterhin ein solch großes Geheimnis gemacht wird, könnte das vier Dinge bedeuten:

Nach 20 Episoden endet lediglich die erste Season von Dragon Ball Daima

Daima läuft doch weit länger als bislang angenommen

Daima geht nahtlos in eine neue Dragon Ball-Serie über, die zwischen DBZ und DB Super angesiedelt ist

Daima knüpft nahtlos an Dragon Ball Super an und führt den jahrelang pausierten Anime endlich fort

Unsere Einschätzung ist, dass Dragon Ball Daima als eigenständiger Anime zwar nach 20 bis 24 Episoden zum Ende kommt, die Ereignisse rund um Mini-Goku jedoch direkt im Anschluss entweder in einer neuen Serie oder aber in Super fortgesetzt werden.

Wir also relativ zeitnah erleben, welche Pläne Toei Animationen bereits seit Monaten schmiedet.

Was meint ihr, wie es mit Daima und generell dem Dragon Ball-Anime in den kommenden Wochen weitergeht? Schreibt uns eure Antwort auf die Frage gerne in die Kommentare.