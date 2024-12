Dragon Ball Daima enthüllt nach 18 Jahren, woher einer der mächtigsten Kämpfer seinen arroganten Kampfstil her hat

Vegetto hat eine ganz bestimmte Angewohnheit beim Kampf gegen Boo gehabt. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Chunsoft, Bandai Namco)

Dragon Ball Daima überrascht Fans der beliebten Shonen-Reihe immer wieder mit neuen Story-Inhalten oder schickt Zuschauer*innen mit einigen nostalgischen Easter Eggs zurück in die Vergangenheit zu Dragon Ball Z. Mit der neuesten Daima-Episode hat die Serie wieder einmal dafür gesorgt, dass treue Fans der Serie ein kleines Déjà-vu erleben durften.

Nicht nur wurde eine noch nie zuvor gesehene Form von Vegeta gezeigt, sondern auch sein arroganter Kampfstil gegen den zweiten Tamagami, der Fans an einen ganz bestimmten anderen Z-Kämpfer erinnert: Vegetto!

Vegetto hat seine arrogante Haltung und Kickstil im Kampf von Vegeta

Im finalen Boo-Arc von Dragon Ball Z kam es zu einer unerwarteten Allianz zwischen Vegeta und Son Goku, die sich mithilfe der Potara-Ohrringe der Kaioshins verschmolzen, um den rosa Bösewicht zur Strecke zu bringen.

Es war auch das erste Mal in der Serie, dass Son Goku und Vegeta nicht durch den legendären Tanz fusionierten, sondern auf eine völlig neue Art und Weise. Dadurch entstand auch ein neuer Kämpfer, der die Fans bis heute begeistert: Vegetto!

Vegetto hatte auch damals schon die Arme vor der Brust verschränkt. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Sein Kampf gegen Super Boo war einer der unvergesslichsten Kämpfe in der Geschichte von Dragon Ball. Nicht nur, dass Vegetto im Schlagabtausch die Oberhand zu behalten schien, auch seine Persönlichkeit blieb den Fans im Gedächtnis. Im Gegensatz zu Gogeta hatte Vegetto, vielleicht durch den Einfluss von Vegeta, eine viel arrogantere und ruhigere Ausstrahlung als die andere Fusionsform.

Gegen Boo hat der neu geformte Saiyajin einen einzigartigen Kampfstil gezeigt: Vegetto kämpfte zu Beginn hauptsächlich nur mit seinen Füßen und verschränkte die Arme vor seiner Brust als Ausdruck der Überlegenheit gegenüber seinem pinken Gegner.

In Episode 12 von Dragon Ball Daima wird genau diese unverkennbare Kampfhaltung von Vegetto wieder aufgegriffen, aber diesmal wissen die Fans ganz genau, von wem sie kommt - nämlich von Vegeta!

Dragon Ball-Fan und X-Nutzer*in @SLOplays hat in einem veröffentlichten Beitrag sogar Vegetas Kampfstil in Daima und Vegettos Haltung im Kampf gegen Super Boo aus Dragon Ball Z Seite an Seite verglichen.

Auch X-Nutzer*in @AlpelDokkan weist mit einem hochgeladenen Ausschnitt aus dem Kampf zwischen Mini-Vegeta und dem Tamagami in Episode 12 von Daima darauf hin, dass Vegetto seine unverkennbar arrogante Kampfhaltung von Vegeta hat.

Das Ergebnis ist nicht nur eine coole dreifache Super-Saiyajin-Transformation von Mini-Vegeta, die die Fans noch nie zuvor gesehen haben, sondern auch die typische Haltung mit den verschränkten Armen, die vielen Dragon Ball Z-Fans bekannt vorkommen dürfte.

Schließlich war es die gleiche arrogante Haltung, die Vegetto einnahm, als er gegen Super Boo kämpfte. Dies zeigt also, dass in diesen Momenten in DBZ Vegeta die Oberhand über den verschmolzenen Körper hatte und Vegetto diese arrogante, aber ruhigere Persönlichkeit verlieh.

Wie ist eure Meinung zu Vegetas dreifacher Super-Saiyajin-Form und habt ihr den Kampfstil von Vegetto in der neuesten Episode von Daima wiedererkannt?