Dragon Ball-Fan zeigt, wie Son Goku als winziger Super-Saiyajin 4 in Daima aussehen würde

Son Goku als vierfacher Super-Saiyajin in Dragon Ball GT war eine große Überraschung für Fans. (Bild: © Toei Animation)

Seit dem Release der Anime-Serie von Dragon Ball Daima gab es viele Callbacks zu Dragon Ball Z und sogar zusätzliche Story-Inhalte, die die bestehende Geschichte der damaligen Serie noch erweitern, aber Fans auch auf eine nostalgische Reise zu Beginn der Dragon Ball-Story schicken. Nicht nur wurden die Körper der Z-Krieger*innen wieder ins Kindesalter zurückverwandelt, sondern auch Son Goku packt seinen alten Mönchsstab wieder aus.

Es ist nicht abzustreiten, dass Daimas “Son Goku und Co. werden wieder kleine Kinder“-Prämisse etwas an Dragon Ball GTs Story erinnert. Fans der Serie sind die Parallelen nicht entgangen – und einer von ihnen hatte eine Idee zu einer Zeichnung: Mini-Son Goku in seiner vierfachen Super-Saiyajin-Form aus Dragon Ball GT.

Aber mit der Ausnahme: Er bleibt bei der Transformation klein!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird ebenfalls auf eine “neue” Form von Vegeta in Dragon Ball Daima kurz eingegangen. Solltet ihr Daima also nicht bis zur aktuellen Folge gesehen haben, werdet ihr womöglich gespoilert über die Handlungen und Formen der Kämpfer in der neuen Dragon Ball-Serie.

Mini-Son Goku als Super-Saiyajin 4

Dragon Ball Daima überraschte Fans bereits mit der Enthüllung von Vegetas Fähigkeit, sich in den dreifachen Super-Saiyajin zu verwandeln, die bisher in der Serie von Vegeta gezeigt wurde. Es ist auch wichtig anzumerken, dass der Super-Saiyajin 3 des stolzen Prinzen der Saiyajins das ursprüngliche Design mit hochabstehenden spitzen Haaren von Akira Toriyama für die Form zeigt und anders als die langhaarige Version von Goku ist.

Hier könnnt ihr mehr über Mini-Vegetas Super-Saiyajin 3-Form lesen:

Nachdem Vegeta also in Episode 12 diese neue Form miz seinem Mini-Körper präsentiert hatte, hatte der Dragon Ball-Fan und Reddit-Nutzer*in SymphonyARG die Idee, dass vielleicht auch der vierfache Super-Sayajin aus Dragon Ball GT in Daima zurückkommen könnte.

Der talentierte Zeichner zeigt uns den geschrumpften Mini-Son Goku in seiner Super Saiyajin 4-Form hier in seinem eigenen Stil:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Unter dem Beitrag betont der Künstler, dass er sich bei dem Design den vierfachen Super-Saiyajins sehr stark an das Original-Konzept von Katsuyoshi Nakatsuru gehalten hat, der ursprünglich das Design der beliebten Super-Saiyajin-Form aus Dragon Ball GT entworfen hatte.

In der Zeichnung hat Son Goku das typische rötliche Fell am Körper, die gelben Augen und das lange schwarze Haar, wie es für den vierfachen Super-Saiyajin typisch ist. Obwohl der Großteil der Kommentare positiv gestimmt ist, gibt es kritische Stimmen in der Dragon Ball-Community zu der Logik von Mini-Son Goku in seiner Super-Saiyajin 4-Form.

Fans sind begeistert, aber die sehen auch eine Logiklücke bei der Fan-Zeichnung

Obwohl es viel Lob für SymphonyARG gibt und sich einige Fans nun auch die Rückkehr des vierfachen Super-Saiyajins in Dragon Ball Daima wünschen, gibt es ein Problem – Die gezeichnete Form ergibt laut der Dragon Ball-Geschichte bisher keinen Sinn!

Schließlich können Saiyajins diese starke Form nur annehmen, solange sie sich in dem großen goldenen Wehraffen verwandeln und diesen dann kontrollieren können. Dafür muss der Krieger jedoch noch seinen Affenschwanz besitzen, den Goku in Daima nicht mehr hat. Außerdem verwandelt sich der Krieger in GT bei der Transformation zum vierfachen Saiyajin wieder in einen Erwachsenen und bleibt nicht in seinem geschrumpften Körper.

Sollte Son Goku also trotz des fehlenden Affenschwanzes in der Lage sein, sich wie in der Fan-Zeichnung in den vierfachen Super-Saiyajin zu verwandeln, würde er sich nach der bestehenden Logik von Dragon Ball GT wieder in einen Erwachsenen verwandeln.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass das Drehbuch von Dragon Ball Daima im Gegensatz zu Dragon Ball GT von Akira Toriyama selbst geschrieben wurde und in der Daima-Serie bereits einige Änderungen am Inhalt der Z- und Super-Story vorgenommen wurden. Es besteht also die Möglichkeit, dass der vierfache Super-Saiyajin auf andere Weise und unter anderen Umständen in Erscheinung tritt, falls die Form jemals wieder auftauchen sollte.

Würdet ihr gerne den vierfachen Super-Saiyajin in Dragon Ball Daima wünschen und welcher Daima-Moment war bisher euer Favorit?