Dragon Ball hat Muten Roshi auch früher schon mal in jung gezeigt, aber ihr habt es womöglich vergessen

So dürftet ihr Muten-Roshi aka den Herrn der Schildkröten aus Dragon Ball am besten kennen.

Dragon Ball Daima verwandelt die klassische Riege der Dragon Ball-Held*innen in sehr viel jüngere Versionen ihrer selbst. Son Goku, Vegeta und Co. werden zu Kindern, die Kids werden ihrerseits zu Kleinkindern oder Babys. Auch vor dem alten Muten Roshi macht die Verwandlung keinen Halt, sorgt aber für kuriose Ergebnisse. Dabei haben wir den alten Mann doch schon in früheren Folgen der alten Dragon Ball-Serie in jungen Jahren zu Gesicht bekommen.

So sah Muten Roshi (der Herr der Schildkröten) aus Dragon Ball aus, bevor er alt wurde

Darum geht's: Eigentlich kennen wir Muten Roshi nur als mehr oder weniger weisen, alten Kampfkunstmeister. Von ihm hat Son Goku richtig viel gelernt und der alte Mann taucht auch in neueren Folgen immer mal wieder auf. Aber selbstverständlich war auch dieser Greis irgendwann einmal jung – und sah dabei ganz anders aus, als er jetzt in Dragon Ball Daima zu sehen ist.

A propos – So sieht die aktuell laufende Dragon Ball-Serie in Aktion aus:

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Hier könnt ihr euch ansehen, wie Muten Roshi in jungen Jahren durch die Gegend gelaufen ist. Er trägt eine klassische Kampfkunst-Kluft ohne viel Schnörkel und hat auch noch keinen Schildkrötenpanzer auf dem Rücken. Stattdessen verfügt er aber noch über volles, wallendes Haupthaar, das er in der Regel gern zu einem Pferdeschwanz-Zopf zusammengebunden trägt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wo kommen diese Bilder her? Aus der ursprünglichen Dragon Ball-Serie, zum Beispiel Folge 68 in der dritten Staffel. Darin erleben wir einen Flashback und in dieser Rückblende ist zu sehen, wie Muten Roshi den Korin-Turm erklimmt. Mehrere andere Rückblenden zeigen den jungen Kampfkunstmeister ebenfalls in jungen Jahren mit dunklen Haaren.

Hier seht ihr Muten Roshi nochmal in jung.

Wie Muten Roshi jetzt in Dragon Ball Daima aussieht – und warum das eigentlich nicht richtig passt

In Dragon Ball Daima wurde Muten Roshi genau wie die anderen in ein Kind verwandelt. Sein Kampfstock und der Schidlkrötenpanzer machen überdeutlich, dass wir es hier mit dem alten Mann zu tun haben. Er trägt allerdings auch in diesem Fall hier schon Glatze, was für ein Kind natürlich äußerst ungewöhnlich ist.

Muten Roshi als Kind mit Glatze in Dragon Ball Daima.

Das will nicht so recht passen: Wenn Muten Roshi genau so viele Jahre jünger gemacht wurde wie all die anderen, dürfte er eigentlich überhaupt nicht wie ein Kind aussehen. Immerhin hat der Herr der Schildkröten offiziell schon viele Hundert Jahre auf dem Buckel.

Theoretisch müsste er also eigentlich wie immer aussehen. Oder zumindest wie die obigen Bilder, als mehr oder weniger junger Erwachsener. Dass er direkt zu einem Kind wurde, das noch dazu Glatze trägt, funktioniert eigentlich nicht so richtig. Aber wir wollen mal nicht so sein und über diese kleine Ungereimtheit hinwegsehen.

Wie findet ihr den Look von Muten Roshi in jungen Jahren mit Haaren? Welcher Style gefällt euch am besten?