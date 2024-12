One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda zeichnet mysteriöses letztes Dragon Ball-Cover und so cool sieht die Special Edition aus

Eine 6 Jahre alte Zeichnung von Oda als er Ruffy und Goku zusammen gezeichnet hatte. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha)

Zum 40. Jubiläum von Dragon Ball haben sich Bird Studio und Shueisha etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Akira Toriyamas Meisterwerk gebührend zu feiern. Beim Dragon Ball Super Gallery-Projekt wurden 42 Mangakas von Shueisha ausgewählt, die dann die Ehre hatten, jeweils ein Cover des Original-Dragon Ball-Mangas zu zeichnen.

Während das Projekt bereits 2021 mit einer Zeichnung von Naruto-Schöpfer Masashi Kishimoto angefangen hatte und es viele bekannte Künstler wie Gege Akutami (Jujutsu Kaisen) oder Hirohiko Araki (Jojo's Bizarre Adventure) bereits ihre Zeichnungen enthüllt haben, sollte jemand ganz spezielles den Einband des allerletzten Dragon Ball-Mangas neu zeichnen: Der Schöpfer und Mangaka von One Piece, Eiichiro Oda!

Son Goku und der Tori-Bot sagen Danke im Stile von Eiichiro Oda

Eiichiro Odas Zeichnung für das Dragon Ball Super Gallery-Projekt sollte bis Januar 2025 ein Geheimnis bleiben und mit dem Release des neuen One Piece-Kapitel enthüllt werden.

Aufgrund von vertraulichen Quellen und Leakern in der Community, haben wir im Voraus bereits einen Blick auf Eiichiro Odas Dragon Ball-Zeichnung werfen können und möchten sie euch nicht vorenthalten:

Eiichiro Odas Zeichnung zu Dragon Ball Band 42 von X-Nutzer*in @DBSHype hochgeladen. (Bild: © Eiichiro Oda, Akira Toriyama / Shueisha)

Oda war für den allerletzten Band der Dragon Ball-Reihe verantwortlich, auf dem auch Akira Toriyama mit Son Goku zu sehen ist – nämlich als seine Persona, dem Tori-Bot!

Der One Piece-Schöpfer scheint die originale Pose und auch die Stimmung des Bildes übernommen zu haben, wahrscheinlich zu Ehren von Akira Toriyama. Nur zeichnete der Mangaka den Dragon Ball-Helden und den Roboter in seinem bekannten Stil, den wir aus One Piece kennen.

Ein kleines Detail hat Oda jedoch verändert und gibt der Zeichnung dadurch eine bittersüße Note: Er streichte das “Lebewohl” in Son Gokus Sprechblase aus der Originalzeichnung in seiner Neuinterpretierung des Deckblattes.

In Akira Toriyamas Originalzeichnung von Band 42 fliegt Goku fort und sagt nicht nur “Danke!”, sondern auch “Lebewohl.” als Abschied an Fans für das Lesen der Dragon Ball-Geschichte.

In Odas’ Version wurde jetzt das “Lebewohl” weggelassen und nur die Danksagung in seiner Zeichnung übernommen – eine womöglich bittersüße Nachricht von Oda, als Fan von Akira Toriyama, an den verstorbenen Dragon Ball-Schöpfer für all die Jahre mit der beliebten Shonen-Reihe. Als Kommentar nach der Zeichnung hinterließ Eiichiro Oda folgendes:

"Ich habe den ersten Band von Dragon Ball damals gekauft als ich noch in die Grundschule ging, aber ich habe mir nicht den zweite Band geholt. Ich habe die Kapitel immer im wöchentlichen Shonen Jump-Magazin gelesen und als der finale 42. Band erschien, ging ich zum Bücherladen, um ihn zu lesen. Ich habe ihn aber nicht gekauft und jetzt wünsche ich mir, ich hätte es doch getan als Herr Toriyama noch am Leben war." Odas Kommentar zur Zeichnung von Dragon Ball (via @pewpiece)

Somit ist die neue Dragon Ball-Special Edition vollständig und sie sieht klasse aus

Mit Eiichiro Odas Zeichnung ist das Cover des geheimnisvollen letzten Bandes der Dragon Ball Special Edition enthüllt worden. (Bild: © Eiichiro Oda, Akira Toriyama / Shueisha)

Wie bereits auf der offiziellen Dragon Ball-Website angekündigt, bringen Shueisha und Bird Studio eine Special Edition der Dragon Ball-Mangas heraus, die alle 42 neu gezeichneten Manga-Cover der 42 Dragon Ball-Bände enthält.

Eiichiro Odas Zeichnung vervollständigt somit die komplette Special Edition der Neuauflage und gibt dem ganzen Jubiläums-Projekt zu Ehren von Akira Toriyama und seinem Werk einen ganz besonderen Abschluss.

Wie gefällt euch Eiichiro Odas Zeichnung von Son Goku und dem Tori-Bot? Würdet ihr euch die Dragon Ball Special Edition holen, wenn sie nach Deutschland käme?