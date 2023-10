Dragon Ball Daima: Einer der wichtigsten Charaktere fehlt im Trailer komplett und wir haben da eine Theorie

Ist Son Gohan in Dragon Ball Daima vielleicht der große Held?

Dragon Ball Daima wurde vergangene Woche für Herbst 2024 angekündigt und zeigt Son Goku, Piccolo, Vegeta und Co. nach einer Verwandlung durch Drache Shenlong wie im Original von 1984 wieder als Kinder. Wie die Verwandlungen aussehen, davon konnten wir uns bereits in einem ersten Trailer ein genaues Bild machen.

Dabei wirft besagtes Video aber auch eine große Frage auf: Wo ist Son Gohan? Während viele der Helden gezeigt werden und wir sogar einen Blick auf den lange verschollenen Meister Quitte bekommen, glänzt Gokus' ältester Sohn mit Abwesenheit.

Wird Son Gohan zum großen Retter in Dragon Ball Daima?

Plant Serienschöpfer Akira Toriyama etwa Großes mit Son Gohan in Dragon Ball Daima? Nachdem Gokus Spross in DBZ ab der Cell-Saga beinahe die Hauptrolle übernommen hätte, war es um seine Person ab der Boo-Saga und in DB Super lange recht ruhig. Zuletzt hatte er immerhin im Super Hero-Film (2022) wieder eine größere Rolle inne.

Natürlich handelt es sich hier nur um Spekulation, allerdings kommt uns seine Abwesenheit im ersten Trailer zu Daima doch etwas seltsam vor:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Das könnte in Daima passieren: Ein mögliches Szenario wäre, dass Son Gohan von der kindlichen Verwandlung verschont bleibt und sich im Verlauf des Anime den neuen Bösewichten (im Trailer ab 1:30) in seiner normalen Form entgegenstellt, während Son Goku samt seinem Kampfstab eher eine Support-Rolle einnimmt. Wir hoffen jedenfalls, dass er in der Serie nicht wieder vergessen wird.

Wir erinnern uns: Son Gohan hat ab der Cell-Saga aus Dragon Ball Z kaum noch am Kampfgeschehen teilgenommen bzw. hat viel von seiner einstigen Präsenz und Stärke eingebüßt, da er sich für ein mehr irdisches und normales Leben entschieden hat.

Für Son Gohan-Fans wäre Daima mit ihm als stärksten Kämpfer eine kleine Entschädigung für viele Arcs, in denen er kaum noch eine Rolle gespielt hat. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, werden die kommenden Monate bis Herbst 2024 zeigen, wenn der Anime erscheint.

Würdet ihr euch über Son Gohan als Hauptcharakter freuen und was sagt ihr zu unserer Theorie? Haben wir vielleicht etwas Wichtiges übersehen?