Dragon Ball Daima: So könnte Son Goku als Mini-Super-Saiyajin 3 an der Seite von Vegeta aussehen

Son Goku kann immer noch zum Super-Saiyajin werden. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball Daima überrascht Fans immer wieder mit neuen Story-Inhalten zur bereits bestehenden Geschichte von Z und sogar Super. Obwohl die Held*innen durch den Wunsch des Antagonisten König Gomah wieder jung und klein geworden sind, scheinen besonders die Saiyajins Vegeta und Son Goku ziemlich unbeeindruckt von diesem Handicap zu sein.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die neuesten Geschehnisse bis Episode 12 von Dragon Ball Daima besprochen. Solltet ihr also bisher noch nicht die aktuelle Dragon Ball Daima Episode angeschaut haben, wird euch in diesem Artikel ein wichtiges Ereignis und Höhepunkt der Geschichte verraten.

Episode 12 von Dragon Ball Daima sorgte für einen großen Hype auf Social Media. Schließlich durften Fans erfahren, dass Vegeta nicht nur die Super-Saiyajin 3-Transformation beherrscht, sondern diese Form auch von ihm zum ersten Mal in der Geschichte der Serie sehen.

Das hat einen ganz bestimmten Fan so mitgerissen, dass er Son Goku ebenfalls als Super-Saiyajin 3 in seiner Mini-Form sehen wollte. Deshalb zeichnete er die beiden geschrumpften Saiyajins Seite an Seite im von Akira Toriyama inspirierten Stil als dreifache Super-Saiyajins.

Son Goku und Vegeta als Super-Saiyajin 3 in Dragon Ball Daima

Dragon Ball-Fan und X-Nutzer*in @noir_illust scheint von der Episode 12 mit der Enthüllung von Vegetas Super-Saiyajin 3-Form derart begeistert zu sein, dass er oder sie auch Mini-Son Goku in der Transformation sehen wollte und kurzerhand beschloss, es einfach selbst zu zeichnen.

Die Fans der Serie sind begeistert, denn @noir_illust0504 hat sich stark an den Stil von Akira Toriyama gehalten und die beiden Mini-Super Saiyajins in ihrer unverwechselbaren Dragon Ball-Kleidung gezeichnet. Mini-Vegeta hat seine bekannte Saiyajin-Rüstung an, während Goku seinen orangefarbenen Trainingsanzug und seinen Mönchsstab trägt.

Das Besondere an dieser Zeichnung ist auch, dass @noir_illust0504 beim Design von Son Gokus Super Saiyajin 3 den Vorgaben der Z-Serie gefolgt ist und die Frisur nicht verändert hat. Auf diese Weise bleibt der Künstler oder die Künstlerin dem ursprünglichen Design der beiden treu.

Son Goku als dreifacher Super-Saiyajin in Daima ist nicht unmöglich

Son Goku als dreifacher Super-Saiyajin in Dragon Ball Z. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Es ist wichtig anzumerken, dass sich bisher nur Vegeta in den dreifachen Super-Saiyajin in Dragon Ball Daima verwandelt hat – das schließt Son Goku allerdings nicht automatisch von diesem Upgrade aus. Goku ist immerhin der prägende Protagonist der Serie und übertrifft oft Vegeta im Kampf, wenn es um die reine Stärke geht. Es ist also nicht auszuschließen, dass der geschrumpfte Held der Geschichte womöglich in Zukunft ebenfalls eine starke Super-Saiyajin-Form abseits des Einfachen annehmen könnte.

Daima könnte die dreifache Super-Saiyajin-Form von Gogeta oder Vegetto anteasen

In Episode 12 bietet Son Goku Vegeta die Heilkäfer an, die angeblich die gleiche Wirkung wie Senzu-Bohnen haben. Damit erinnert Dragon Ball Daima die Fans daran, dass Goku im Besitz der Heil- und Fusionkäfer ist. Zwar lehnt der stolze Saiyajin-Prinz den Insekten-Snack ab, in einer lebensbedrohlichen Situation würde er seine Meinung aber womöglich ändern.

Schließlich gab es eine ähnliche Situation bereits in Dragon Ball Z, als Vegeta die Fusion von ihm und Son Goku durch die Potara-Ohrringe im Kampf gegen Majin Boo einging. Dort lehnte Vegeta ebenfalls zunächst Gokus Hilfe ab.

Dragon Ball Daima könnte mit dieser kleinen Interaktion zwischen den beiden eine kommende Fusion zumindest andeuten. Da Vegeta seine Super-Saiyajin-3-Form gezeigt hat, könnte Vegetto oder Gogeta in Daima zum ersten Mal in der Serie als dreifacher Super-Saiyajin auftreten – aber nur, wenn es tatsächlich zu einer Fusion der beiden kommt.

Würdet ihr eine Mini-Fusion zwischen Son Goku und Vegeta in Dragon Ball Daima sehen wollen und wie gefiel euch Vegetas Super-Saiyajin 3-Verwandlung?